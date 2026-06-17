Grupo I del Mundial: resumen y tabla de posiciones tras victorias de Francia y Noruega

Llegó a su fin de manera exitosa la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026, la cual dejó un panorama muy claro en la lucha por la clasificación y en donde Francia y Noruega son las principales protagonistas.

Las selecciones europeas comenzaron su participación con victorias contundentes y se ubicaron en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que Senegal e Irak quedaron obligados a reaccionar en las próximas fechas para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo I del Mundial

Tras los resultados de la jornada inaugural, Noruega ocupa el primer lugar del grupo gracias a una diferencia de gol superior, ya que logró derrotar 4-1 a Irak en una actuación convincente que confirmó el gran momento que atraviesa su generación de futbolistas.

La gran figura del encuentro fue Erling Haaland, quien anotó un doblete en los minutos 29 y 43 para encaminar el triunfo noruego. El delantero volvió a demostrar su capacidad goleadora y comenzó el torneo como uno de los principales candidatos a pelear por la Bota de Oro.

Por su parte, Francia también inició el Mundial con una presentación destacada al imponerse 3-1 sobre Senegal. Los actuales subcampeones del mundo encontraron en Kylian Mbappé a su principal referente ofensivo. El delantero francés marcó dos goles y lideró a su selección en un partido que exigió máxima concentración ante un rival africano que nunca dejó de competir.

Con estos resultados, Noruega lidera el Grupo I con tres puntos y una diferencia de gol de +3, seguida por Francia, también con tres unidades pero con un diferencial de +2. Senegal aparece en la tercera posición sin puntos y con una diferencia de -2, mientras que Irak es último con una diferencia de -3.

1. Noruega – 3 puntos

Francia – 3 puntos Senegal – 0 puntos Irak – 0 puntos

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Próxima fecha del Grupo I en el Mundial