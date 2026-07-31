El golpe que nadie esperaba: Barcelona iría por una estrella del Real Madrid

Sigue adelante el mercado de fichajes en las grandes ligas de Europa y lo cierto es que el Barcelona buscaría hacerse con uno de los jugadores top del Real Madrid de cara a la siguiente temporada.

El mercado de fichajes no deja de sorprender y un nuevo rumor comienza a tomar fuerza en España. El Barcelona estaría interesado en explorar la posibilidad de fichar a Endrick, la joven joya brasileña que pertenece al Real Madrid, en una operación que, de concretarse, rompería todos los esquemas de la histórica rivalidad entre ambos clubes.

Aunque el delantero llegó al conjunto merengue como una de las grandes apuestas del fútbol mundial, su protagonismo no ha sido el esperado desde su aterrizaje en el Santiago Bernabéu. La fuerte competencia en el ataque madridista ha limitado sus oportunidades, una situación que habría despertado el interés de varios equipos europeos, entre ellos el Barcelona.

La dirigencia azulgrana sigue buscando un delantero que pueda liderar el proyecto deportivo a mediano y largo plazo. Endrick, de apenas 20 años, encaja en ese perfil gracias a su velocidad, potencia y capacidad goleadora, cualidades que lo convirtieron en una de las grandes promesas surgidas del fútbol brasileño.

Endrick y su temporada

Después de una temporada marcada por la falta de continuidad en el Real Madrid, Endrick encontró en su préstamo al Olympique de Lyon el escenario ideal para recuperar confianza y demostrar por qué sigue siendo considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial.

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El delantero brasileño llegó al conjunto francés con el objetivo de sumar minutos, algo que no había conseguido en el Santiago Bernabéu debido a la fuerte competencia en el frente de ataque. La apuesta terminó dando resultados, pues el atacante respondió con goles, asistencias y actuaciones que le permitieron convertirse en una pieza importante para su equipo.

Debut con triunfo para Mourinho

José Mourinho regresó al banquillo del Real Madrid y lo cierto es que su primer partido fue un triunfo más que vital para la moral de la plantilla, pues la Casa Blanca consiguió golear 4-1 al Leganés.

Aunque se trató de un partido amistoso, el resultado sirve para fortalecer el proyecto del técnico portugués, quien espera llegar en el mejor nivel posible al arranque de la temporada.