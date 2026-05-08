El fútbol le sonríe a Santa Fe: cuentas para clasificar a octavos de Libertadores

Cuando todo parecía que Independiente Santa Fe iba a conseguir sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores gracias al gol de Hugo Rodallega que lo intentó de todas las formas para romper los ceros en el marcador, Corinthians se salió con la suya y puso en problemas a los cardenales en el torneo más prestigioso de Sudamérica.

Al último segundo, Gustavo Henrique aprovechó el espacio y la soledad para cabecear un balón y marcar el empate en el marcador. Con este punto, Santa Fe llegó a dos puntos y necesitaba recibir ayudas por parte de Peñarol en su visita al Estadio Ciudad de Vicente López en Argentina visitando al Platense.

Afortunadamente, Pablo Repetto puede respirar después del empate, claro está, que no hay mucha tranquilidad en Santa Fe, pero todavía cuenta con esperanzas y opciones de llegar a la segunda posición en los dos partidos que restan, dado que se medirá contra rivales directos en la clasificación.

PLATENSE Y PEÑAROL LE DIERON UNA AYUDA A SANTA FE

Santa Fe dormía con urgencias de miércoles a jueves después de ese empate contra Corinthians en la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Esperaban por conocer el resultado de Platense vs Peñarol que completaban el grupo el 7 de mayo.

En el Estadio Ciudad de Vicente López en Buenos Aires, Argentina, Peñarol pegó primero con gol de Facundo Batista que dejaba a Santa Fe todavía vivo, pese a que los uruguayos los sobrepasaban en la tabla de posiciones. Si eso persistía, los cardenales tenían que vencer a Platense y que Corinthians les propine un golpe a los uruguayos en la siguiente fecha.

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Sin embargo, Agustín Lagos puso el empate para Platense antes de que acabara la primera mitad. El empate le volvía a dar un respiro a Santa Fe. El único resultado que dejaba a los bogotanos eliminados era la victoria del ‘Calamar’ que, a falta de seis puntos, ya se hacían insuperables por los cardenales y por Peñarol.

El punto deja a Corinthians en el liderato con diez unidades, Platense tiene siete, mientras que Peñarol y Santa Fe se quedaron en el fondo con todo igualado con dos puntos. Alcanzar la cima es imposible, pero los de Bogotá podrían llegar a la línea de los argentinos para clasificar.

LAS CUENTAS QUE HACE SANTA FE PARA CLASIFICAR

Con esos dos empates en el Grupo E de la Copa Libertadores, Pablo Repetto empieza a hacer todo tipo de combinaciones para sellar la clasificación. La Copa Sudamericana pasa a un segundo plano, pues el objetivo es seguir compitiendo por la ‘Gloria Eterna’.

Santa Fe tiene dos puntos y le queda recibir a Platense y visitar a Peñarol. Son dos duelos más que directos por la clasificación. Los ‘Albirrojos’ tendrán que ganar a Platense sin importar lo que pase en el juego entre Corinthians y el ‘Carbonero’. De esa forma, se acomodarían en la tercera plaza con cinco puntos, tres menos que el ‘Calamar’.

En la última fecha tendrán que superar en Montevideo a Peñarol para llegar a ocho puntos, y, esperar que Corinthians le gane a Platense en Sao Paulo. Si todo esto sucede, los bogotanos estarán en los octavos de final segundos en la tabla de posiciones y serán los argentinos los que tomarán camino a la Copa Sudamericana.

COPA SUDAMERICANA, LA OTRA OPCIÓN PARA SANTA FE

Hay otro escenario que lo puede dejar en competencias internacionales que sería ocupar la tercera plaza para disputar los Play-Offs de octavos de final de la Copa Sudamericana. Esa es otra opción que tienen en una competencia que ya saben ganar.

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Para eso, podrían ganarle a Platense, esperar la derrota de Peñarol en la penúltima jornada y sacar un empate en Montevideo o ganarlo en tierras charrúas y que los argentinos empaten o superen a Corinthians para sellar el paso a Copa Sudamericana.

Sin embargo, la mentalidad de Santa Fe está en poder llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para ello, necesitan ganar los seis puntos y esperar otras cosas en las dos fechas definitivas de la fase de grupos.