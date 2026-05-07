Santa Fe suma problemas para enfrentar al América: dos dolores de cabeza para Repetto

El calendario de Independiente Santa Fe se empieza a complicar cada vez más con partidos cada tres días. La intensidad de seguir vivos en la Copa Libertadores y en la Liga BetPlay se convierte en un gran problema para Pablo Repetto y para el club por la posibilidad de algunas bajas que se pueden presentar por poco descanso.

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Después de empatar a un tanto contra Corinthians en un duelo en el que Santa Fe tenía todo a su favor, pero que pecó de inocente sobre el final para la igualdad brasileña de Gustavo Henrique, el cuadro bogotano tendrá que regresar a la actividad en la Liga BetPlay contra el América de Cali.

Esta historia arrancará nada más ni nada menos que en el Estadio Pascual Guerrero y todo finalizará en El Campín. Sin embargo, el cuadro cardenal afrontará este duelo con grandes problemas después de lo que pasó en el partido ante Corinthians por el torneo internacional.

LAS BAJAS QUE TENDRÁ SANTA FE PARA LOS CUARTOS DE FINAL CONTRA AMÉRICA DE CALI

Uno de los temas que comprometió a Santa Fe contra Corinthians fue la lesión de Emanuel Olivera que hizo gestos como si se hubiese roto. Este golpe le dio ingreso a Iván Scarpeta que quedó comprometido en el empate del elenco brasileño.

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Además, Santa Fe también tuvo que mover la banda derecha por la lesión de Helibelton Palacios después de la salida de Emanuel Olivera. Estas dos situaciones parecen comprometer más a Pablo Repetto, pues, de acuerdo con información de Miguel Paris, el zaguero central y el lateral serán evaluados el jueves 7 de mayo.

Sin embargo, todo parece indicar que, a falta de parte médico oficial de los dos jugadores, ambos se perderán los dos partidos de los cuartos de final de la Liga BetPlay. Afortunadamente, podrían llegar en caso de clasificar a las semifinales, y ante Platense en Copa Libertadores.

Además de Helibelton Palacios y de Emanuel Olivera, Miguel Paris también indicó cómo va el tema de Franco Fagúndez que se lesionó en el partido pasado ante Internacional de Bogotá. El uruguayo tiene una lesión muscular leve y podría estar en el duelo de vuelta frente al América de Cali.

PABLO REPETTO TENDRÁ QUE BUSCAR SOLUCIÓN EN LA DEFENSA DE SANTA FE

Con la ausencia de Emanuel Olivera, el entrenador Pablo Repetto tendrá que definir los reemplazos del argentino y de Helibelton Palacios en la banda derecha. Por Olivera estará Iván Scarpeta que no la pasó bien en el partido ante Corinthians por estar comprometido en el gol brasileño, o Juan Sebastián Quintero.

Mientras que con Helibelton Palacios es donde más dudas hay. Jhon Meléndez no fue inscrito en la Liga BetPlay, sí en la Copa Libertadores. Así las cosas, habría que improvisar con Luis Palacios o con Yeicar Perlaza como lateral derecho. Esas son las opciones que tendría el uruguayo por las ausencias de ambos defensores.

DOS RECUPERACIONES PARA LOS CUARTOS DE FINAL

Aunque Santa Fe se complica por las ausencias de estos dos jugadores experimentados, recuperarán a Ewil Murillo que seguramente estará en la convocatoria, y podría haber luces con Mateo Puerta para tomar la banda derecha. El lateral ya entrena con el club y espera a que finalice la readaptación.

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Por los tiempos, podría ser que Mateo Puerta regrese en el partido ante América de Cali en Bogotá, dado que no hay exactitud de que se pueda recuperar de cara al primer partido en el Estadio Pascual Guerrero. Además, otro de los que recupera Pablo Repetto es Yilmar Velásquez que hizo parte de la convocatoria contra Corinthians, pero no sumó minutos.