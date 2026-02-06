El Fútbol Profesional Colombiano tiene nuevo estadio

El Fútbol Profesional Colombiano sigue expandiéndose por todo el territorio nacional y todo está listo para que un nuevo estadio reciba actividad del balompié nacional.

Se trata del Estadio Municipal de Mosquera, que será sede del Real Cundinamarca por toda la temporada del Torneo BetPlay-I de 2026.

Se tiene previsto que Real Cundinamarca dispute su primer compromiso como local en el Estadio Municipal de Mosquera este domingo 8 de febrero recibiendo a Leones en partido válido por la fecha 4 de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

El equipo del centro del país ya había jugado como local en el certamen, pero en el Metropolitano de Techo, ya que el escenario el municipio de Cundinamarca no había recibido el avalr.

MinDeportes autorizó el Estadio Municipal de Mosquera

En las últimas horas, el Ministerio del Deporte, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Fútbol, autorizó el uso del Estadio Municipal de Mosquera, luego de verificar los protocolos de Seguridad Comodidad y Convivencia.

El nuevo estadio que se utilizará en el Fútbol Profesional Colombiano cuenta con capacidad de 5.400 espectadores.