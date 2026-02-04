La Conmebol inspeccionó el estadio Metropolitano; conclusiones de la visita

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) visitó en las últimas horas las ciudad de Barranquilla con el objetivo de inspeccionar las obras que se están llevando a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el cual fue designado como sede de la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

Ícaro Nogueira, Gerente de Operaciones y Líder de las Finales; Emanuel Días, Gerente de Transporte; y Gustavo Morelli, Gerente de Seguridad hicieron parte de la delegación de la Conmebol. Por parte de la Federación Colombiana de Fútbol hicieron presencia Pedro Salcedo, Director de Competiciones, y Óscar Ramos, Asesor Jurídico.

Detalles de la visita de la Conmebol a Barranquilla

La Conmebol realizó la visita con el objetivo de supervisar los trabajos de remodelación del estadio Metropolitano.

El objetivo de la entidad que coordina el fútbol en el continente tiene que ver con la renovación del césped, las mejora a la infraestructura y más tareas "generales de mantenimiento".

"La agenda incluyó reuniones con autoridades locales, fuerzas de seguridad y equipos operativos, con el objetivo de avanzar en los principales ejes del modelo de Final Única: infraestructura, logística, seguridad, servicio al espectador y experiencia del fan", comunicó la Conmebol.

Finalmente, la Conmebol visualiza locaciones para eventos oficiales vinculados al desarrollo turístico de la ciudad y campos de entrenamientos para los equipos finalistas.