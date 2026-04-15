El Bayern Múnich selló su clasificación a las semifinales de la Champions League tras imponerse con un global de 6-4 al Real Madrid, en una serie inolvidable que tuvo como protagonista al colombiano Luis Díaz, autor de un doblete decisivo.

Luis Díaz reconoce el 3-3 contra el Madrid: "creo que este ha sido uno de los que más me ha gustado y más significado tiene"

Tras el pitazo final en el Allianz Arena, Díaz no ocultó la emoción por el tanto que terminó inclinando la balanza en el partido de vuelta, un remate desde fuera del área al minuto 87 que rompió marcaba el 3-3 parcial (Olise dejó 4-3 la cuenta), y encaminó la clasificación bávara.

“En el top tres, si no en el número uno, no sé, así recordando mis goles importantes, creo que este ha sido uno de los que más me ha gustado y más significado tiene por el tramo, porque era un partido en ese momento súper complicado y que necesitábamos el resultado y gracias a Dios pude, bueno, sacar ese bonito tanto y poder ayudar al equipo para pasar a la siguiente ronda”, afirmó el extremo.

Luis Díaz firmó una de sus noches más importantes en Europa: selló doblete en la serie contra el Real Madrid

El guajiro, que ya había marcado en la ida en el Santiago Bernabéu, fue determinante en ambos compromisos de la serie. Su capacidad para aparecer en momentos críticos terminó siendo el factor diferencial en una eliminatoria cargada de intensidad, en la que el Bayern tuvo que remar desde atrás en varios tramos del juego.

Sobre el desarrollo del partido, Díaz reconoció la dificultad de enfrentar a un rival con la jerarquía del conjunto español. “Sí, yo creo que ya antes de eso veníamos cargando un poco con el partido, ya movíamos más la pelota y generábamos muchas más ocasiones. Real Madrid es un equipo muy grande. Tiene muchísima experiencia en este tipo de partidos y creo que hizo un buen partido”, explicó.

Además, destacó el impacto anímico que generó la expulsión de Eduardo Camavinga en los minutos finales: “Obviamente la expulsión de ellos también anímicamente nos levanta y dijimos, aquí tiene que ser, es el momento y bueno, se dio así de esa manera”.

Con dos goles en la serie y una actuación determinante, Luis Díaz firmó una de sus noches más importantes en Europa y se consolidó como figura en el camino del Bayern hacia la semifinal.