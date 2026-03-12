Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Deportes Tolima

El increíble récord que registró Tolima tras clasificar a Copa Libertadores

El equipo ‘Pijao’ derrotó 2-0 a O’Higgins y avanzó a la fase de grupos.
Daniel Orlando Torres Forero
Deportes Tolima
Futbolistas del Deportes Tolima - 2026 // X: @cdtolima

El Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por el Deportes Tolima y el conjunto chileno de O’Higgins, duelo que definía uno de los clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por el técnico Lucas González se impuso 2-0 con goles de Junior Hernández y Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, remontando la serie que iba perdiendo 1-0 tras la derrota sufrida la semana pasada en Chile.

Lea también: ¿Cuánto dinero ganó Tolima por clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores? Millonario premio

El gran registro del Tolima tras clasificar a la Copa Libertadores

El conjunto ‘Pijao’ no solo sigue con vida en esta prestigiosa competencia continental y espera el sorteo de la fase de grupos para saber cuáles serán sus próximos rivales, sino también marcó un registro más que destacado tras la victoria sobre O’Higgins.

Y es que de acuerdo con datos de MisterChip (famoso periodista español), “Deportes Tolima ha superado las seis eliminatorias de Copa Libertadores en las que tuvo que definir la serie en casa (6 de 6)”.

El equipo colombiano llegaba con cuatro partidos sin ganar como local en fase de eliminación directa, pero logró vencer esta vez a O’Higgins y ahora disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores por novena vez en su historia.

Lucas González fue protagonista en la trifulca luego de Tolima vs O'Higgins y terminó expulsado

Lea también

Lucas González fue protagonista en la trifulca luego de Tolima vs O'Higgins y terminó expulsado

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El próximo jueves 19 de marzo se definirán las zonas y los rivales de los equipos que participarán en esta competencia continental, recordando que de momento hay tres clubes colombianos en esa instancia (Santa Fe, Junior y Tolima), a la espera de lo que será el partido del Medellín contra Juventud de Las Piedras de este jueves, serie que va empatada 1-1 y que se define en el Atanasio Girardot.

En otras noticias: la evolución en el costo del fichaje de Luis Javier Suárez

En esta nota

Deportes Tolima Copa Libertadores Lucas González Santa Fe Junior Independiente Medellín