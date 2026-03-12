El Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por el Deportes Tolima y el conjunto chileno de O’Higgins, duelo que definía uno de los clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por el técnico Lucas González se impuso 2-0 con goles de Junior Hernández y Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, remontando la serie que iba perdiendo 1-0 tras la derrota sufrida la semana pasada en Chile.

El gran registro del Tolima tras clasificar a la Copa Libertadores

El conjunto ‘Pijao’ no solo sigue con vida en esta prestigiosa competencia continental y espera el sorteo de la fase de grupos para saber cuáles serán sus próximos rivales, sino también marcó un registro más que destacado tras la victoria sobre O’Higgins.

Y es que de acuerdo con datos de MisterChip (famoso periodista español), “Deportes Tolima ha superado las seis eliminatorias de Copa Libertadores en las que tuvo que definir la serie en casa (6 de 6)”.

El equipo colombiano llegaba con cuatro partidos sin ganar como local en fase de eliminación directa, pero logró vencer esta vez a O’Higgins y ahora disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores por novena vez en su historia.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El próximo jueves 19 de marzo se definirán las zonas y los rivales de los equipos que participarán en esta competencia continental, recordando que de momento hay tres clubes colombianos en esa instancia (Santa Fe, Junior y Tolima), a la espera de lo que será el partido del Medellín contra Juventud de Las Piedras de este jueves, serie que va empatada 1-1 y que se define en el Atanasio Girardot.

