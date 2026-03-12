Lucas González fue protagonista en la trifulca luego de Tolima vs O'Higgins y terminó expulsado

El partido entre Deportes Tolima y O'Higgins, que terminó con clasificación del equipo colombiano a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tuvo un cierre bastante tenso en el estadio Manuel Murillo Toro.

Tras el pitazo final del encuentro, que selló la victoria 2-0 del conjunto pijao y su avance en la serie, se presentó una trifulca entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos en el terreno de juego.

Lucas González fue expulsado en Tolima vs O'Higgins

Uno de los protagonistas del altercado fue el entrenador de Tolima, Lucas González, quien habría realizado algunos gestos hacia el banco de suplentes del equipo visitante.

La situación generó molestia entre varios futbolistas del conjunto chileno, quienes se acercaron al sector del cuerpo técnico local para reclamar por lo sucedido.

A partir de ese momento se produjeron empujones y discusiones entre jugadores y miembros del staff de ambas escuadras, lo que obligó a la intervención de otros futbolistas para evitar que el incidente pasara a mayores.

En medio del caos, el portero suplente del Tolima, Luis Marquínez, tuvo que intervenir para retirar al entrenador del lugar y evitar que la confrontación continuara.

Las imágenes del momento mostraron cómo el arquero prácticamente se llevó al técnico del terreno de juego, mientras algunos jugadores de O'Higgins lo buscaban para increparlo por los gestos que habría realizado.

Finalmente, el árbitro del compromiso decidió expulsar a Lucas González, decisión que quedó consignada en el informe del partido tras lo ocurrido al término del encuentro.

Lucas González no estará en el debut de Tolima en fase de grupos

Debido a esta sanción, el entrenador del Deportes Tolima no podrá estar en la línea técnica en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que deberá seguir ese compromiso desde uno de los palcos del estadio.