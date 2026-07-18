El inédito premio que entregará FIFA a los campeones del Mundial 2026

La FIFA anunció un premio inédito para los campeones del Mundial 2026. Por primera vez en la historia de sus competiciones, el organismo entregará un anillo de campeonato personalizado al equipo que se imponga en la final entre España y Argentina, una tradición inspirada en el deporte estadounidense.

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Campeones del mundo recibirán un anillo

Además de las medallas de oro y el trofeo de la Copa del Mundo, los jugadores del equipo campeón recibirán este nuevo reconocimiento. La FIFA confirmó la novedad a través de un comunicado publicado este jueves.

En total se confeccionarán 2026 anillos, en homenaje al año de la edición del Mundial. Cada uno estará numerado de manera individual y formará parte de esta iniciativa especial impulsada por el máximo organismo del fútbol.

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Así se repartirán los anillos para los campeones del Mundial

De esos 2026 anillos, 30 serán destinados al equipo campeón, mientras que los 1996 restantes serán puestos a la venta por la FIFA. Los anillos para los campeones tendrán un diseño especial. En una cara aparecerá el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la otra estará personalizada de acuerdo con la selección que levante el título.

Tras la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador recibirán anillos provisionales para conmemorar el momento. Después, los 30 anillos definitivos se fabricarán a medida para la plantilla campeona.

La selección que pierda la final no tendrá acceso a ese reconocimiento especial. En su caso, el subcampeón solo recibirá la medalla de plata tradicional.

Con esta decisión, la FIFA introduce una novedad llamativa en el cierre del Mundial 2026. El premio suma un componente simbólico distinto a la final entre Argentina y España, que ya genera máxima expectativa.