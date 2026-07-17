España se ilusiona: las 11 coincidencias con 2010 que lo harían ser campeón del mundo

Llegó la hora para definir al campeón del mundo en Estados Unidos con un vibrante partido entre España y Argentina. Los españoles dejaron atrás a Austria, Portugal, Bélgica y a Francia. Mientras tanto, los argentinos superaron a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

Lea también Millonarios hizo oficial otra salida para el segundo semestre de 2026

Esta será la primera vez en la que las dos selecciones se vean las caras en una final del Mundial, pero no es la única ocasión en la que España y Argentina han disputado esta instancia. De hecho, la ‘Roja’ ganó en 2010 y la ‘Albiceleste’ en 1978, 1986 y 2022.

Aunque todo se decidirá en el campo de juego en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, hay varias similitudes que le pueden dar la mano a España para repetir la historia. Esos datos tienen que ver con aspectos propios del certamen mundialista o con otros contextos como el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y hasta Shakira que podría tener créditos en esas coincidencias.

MÉXICO TENDRÍA MUCHO QUE VER SI ESPAÑA LOGRA REPETIR EL TÍTULO

Hace 16 años, España clasificó a su primera final en los Mundiales y, además, logró ganar el título más importante de su historia. El periodista español, Juan García Arroita reveló las 11 similitudes de la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica y de este en Estados Unidos, Canadá y México.

El primer partido de los dos Mundiales se jugó el 11 de junio entre México y Sudáfrica. Además de este dato en el que los mexicanos son protagonistas, Javier ‘Vasco’ Aguirre fue el entrenador en ese certamen de la ‘Tri’, y en esta ocasión, también dirigió a dicha selección.

Lea también España vs Argentina: así va el historial completo antes de la final del Mundial 2026

Estos dos datos pueden ser influyentes para darle la mano a España de cara a la final del Mundial. Las coincidencias de los primeros partidos de la Copa del Mundo 2010 y 2026, además del detalle del entrenador de México podrían alimentar la estadística.

Aparte de estos datos de México, hay unos determinantes, esta vez con España como el principal actor. En 2010, la ‘Roja’ venía de ganar la Eurocopa 2008 y en este 2026, es el vigente campeón de Europa. En Sudáfrica estuvieron sembrados en el Grupo H con Suiza, Honduras y Chile. Ahora afrontaron la fase de grupos en el H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

SHAKIRA, BIELSA, REAL MADRID, BARCELONA Y ATLÉTICO DE MADRID TAMBIÉN SERÍAN DETERMINANTES PARA ESPAÑA

Un dato curioso es que Shakira, quien normalmente se encarga de las canciones de los Mundiales fue la artista principal en interpretar la canción oficial en 2010 con Waka Waka y ahora, canta Dai Dai en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. La barranquillera también tendría crédito en estas coincidencias que reveló el periodista español.

Con diferentes selecciones, Marcelo Bielsa se enfrentó con España en 2010 y en 2026. Dirigió a Chile en Sudáfrica y ahora a Uruguay en Estados Unidos, Canadá y México. Justamente, la ‘Roja’ superó a Bielsa 1-2 ante los australes hace 16 años, y ahora a los charrúas con un 1-0 en el tercer partido de la fase de grupos.

Los clubes de España también tienen que ver en estas coincidencias. En 2010, ocho jugadores del Barcelona fueron convocados por Vicente del Bosque y ahora, la misma cantidad de futbolistas del equipo culé encabezaron la lista de Luis de la Fuente.

Lea también Ex Selección Argentina es nuevo DT del Atlas de Camilo Vargas

Gerard Piqué, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Busquets, Víctor Valdés, Pedro Rodríguez y David Villa fueron los ocho convocados del Barcelona en 2010. 16 años después, Eric García, Ferran Torres, Gavi, Dani Olmo, Joan García, Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí juegan en el club azulgrana.

Real Madrid no ganó ningún título en 2010 ni tampoco en este 2026 y, como si fuera poco, José Mourinho llegó a la dirección técnica del cuadro blanco antes del Mundial de Sudáfrica y ahora regresó al club madrileño.

Por su parte, Atlético de Madrid en 2010 fue subcampeón de Copa del Rey y ahora en 2026 también. Y, Barcelona ganó la Liga y Supercopa en ambos años mundialistas. Todo esto podría sumar para la segunda estrella de España.