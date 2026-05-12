Este martes 12 de mayo, por la jornada número 32 de la liga de Arabia Saudita, Al Nassr se vio las caras con Al Hilal en el estadio Alawwal Park, que tiene una capacidad para 25.000 espectadores.



Este era un duelo más que vital para el equipo en el que milita el delantero y astro luso Cristiano Ronaldo, ya que con solo la victoria se quedaba con el tan anhelado título del certamen.

El título estaba muy cerca

Y el trofeo estaba muy cerca, pues Al Nassr ganaba por la mínima diferencia con gol de Mohamed Simikan al minuto 37 del primer tiempo. Faltaban solo segundos para que el compromiso llegara a su final.



El equipo rival se dispuso a sacar un lateral a 10 segundos de terminar el encuentro y justo ahí ocurrió lo peor. El portero no calculó bien y salió de mala manera a buscar la pelota, la cual terminó en el fondo de la red.

El enojo de CR7

El video del inesperado gol que sufrió el club de Cristiano Ronaldo, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida como Twitter.

Tras lo sucedido, el exjugador del Real Madrid de España y Manchester United de la Premier League de Inglaterra reaccionó de mala manera. Al luso se le notó su enojo por el error de sus compañeros.

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Reacción de la prensa

“Al Nassr se quedó sin celebrar la décima liga de su historia en la última jugada del partido. Al Hilal empató (1-1) en el minuto 98 tras un error clamoroso del portero Bento, que había hecho un partidazo. Chocó con Iñigo Martínez tras un largo saque de banda a la desesperada y se metió el balón en su portería al no blocarlo. Cristiano Ronaldo, que estaba en el banquillo tras ser reemplazado en el 82’, no podrá celebrar la liga (si la acaban ganando) hasta la última jornada”, reseñó Marca tras lo acontecido.



Cristiano Ronaldo podrá ganar el título de la liga de Arabia Saudita en la última jornada, cuando Al Nassr se vea las caras con Damac. Los seguidores del delantero esperan con ansias que este levante el trofeo.



