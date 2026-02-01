Lionel Messi estuvo este sábado 31 de enero en Colombia con su equipo Inter Miami enfrentando a Atlético Nacional en compromiso amistoso que fue denominado como el "Partido de la Historia".

La institución de la MLS se quedó con la victoria con marcador de 2-1 en el duelo que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Como era de esperarse, la presencia de Messi en Medellín emocionó a todos los aficionados del fútbol en general y revolucionó gran parte de la capital del departamento de Antioquia.

En lo deportivo, el argentino jugó cerca de 70 minutos, en los que dejó algunos destellos de su magia.

El jugador de Nacional que se quedó con la camiseta de Messi

Al término del partido, Lionel Messi intercambió su camiseta con un jugador de Atlético Nacional, que fue el afortunado de quedarse con la casaca número 10 del argentino.

El futbolista beneficiado fue Juan Manuel Rengifo, la nueva joya de Atlético Nacional, que además, fue el encargado de anotar el único tanto del conjunto 'verdolaga'.

Rengifo compartió una imagen en sus redes sociales en la que demostró la felicidad por quedarse con la camiseta de Messi.

Así sigue la gira de Messi e Inter Miami

La gira del Inter Miami y Lionel Messi continuará este sábado 7 de febrero en Ecuador enfrentando a Barcelona de Guayaquil.