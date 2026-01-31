Atlético Nacional perdió 1-2 este sábado 31 de enero con Inter Miami en duelo amistoso denominado como el 'Partido de la Historia' que tuvo lugar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Juan Manuel Rengifo, por el cuadro antioqueño y Luis Suárez y Elkín Rivero (autogol) marcaron por os de la MLS.

En el primer tiempo, Atlético Nacional, que presentó su nómina titular, controló gran parte del partido y generó las acciones de mayor riesgo.

Por otro lado, Inter Miami se vio sorprendido por el ritmo impuesto por el conjunto 'verdolaga', teniendo en cuenta que apenas está iniciando sus trabajos de pretemporada.

Andrés Sarmiento, Edwin Cardona y Milton Casco se mostraron como los jugadores mas desequilibrantes de Atlético Nacional.

En el minuto 24, el cuadro antioqueño abrió el marcador a través del mediocampista Juan Manuel Rengifo. El futbolista de 20 años recibió la pelota cerca del área rival y luego de controlar y acomodarse sorprendió con un potente remate de zurda que superó la resistencia del portero rival.

En el complemento del primer tiempo, Atlético Nacional pudo ampliar el marcador, pero no contó con la efectividad necesaria.

En cuanto a Inter Miami, Lionel Messi tuvo algunas aproximaciones con disparos desde afuera del área, pero el experimentado guardameta David Ospina se mostró seguro para mantener su arco en cero.

Inter Miami empató en el segundo tiempo

En los segundos 45 minutos, el juego se vio afectado por los múltiples cambios que hicieron ambos equipos.

Sin embargo, en el minuto 55 el equipo de la MLS logró el empate a través del uruguayo Luis Suárez.

El atacante aprovechó un rebote en el palo, después de un disparo de media distancia de Lionel Messi, tras un error en salida de Harlen 'chipi chipi' Castillo.

Suárez no tuvo problema para impactar de primera el esférico y decretar el 1-1 final.

En los minutos finales el compromiso no generó grandes emociones, más que la ovación que recibió Lionel Messi sobre el minuto 80, cuando fue sustituido.

Hasta que en el 90+1', Elkin Rivero le dio el triunfo al conjunto de la MLS con un autogol, al intentar despejar un balón dentro de su área.

Luego del partido en Medellín, Inter Miami y Messi continuarán su gira en Ecuador visitando a Barcelona de Guayaquil el sábado 7 de febrero.