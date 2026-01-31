VIDEO - Rengifo se lució frente a Messi; golazo de Nacional Vs Inter Miami

Juan Manuel Rengifo, mediocampista de 20 años y una de las nuevas figuras de Atlético Nacional, se robó el show este sábado 31 de enero en el "Partido de la Historia" frente a Inter Miami de Lionel Messi.

Rengifo brilló desde el pitazo inicial al mostrarse como el jugador que generó mayor peligro, hasta el punto de abrir el marcador en el minuto 24.

El mediocampista sorprendió al recibir el balón cerca del área de Inter Miami, pero ubicado sobre el sector oriental del estadio Atanasio Girardot.

Rengifo no tuvo problema para dominar el esférico, acomodarse y sacar un potente remate de zurda que venció la resistencia del guardameta Dayne St. Clair, que nada pudo hacer para evitar el gol.

Messi sintió la presión

A pesar de ser la gran figura del partido, Lionel Messi no contó con ningún tipo de privilegio durante el partido, ya que la defensa de Atlético Nacional le hizo sentir a presión cada vez que tomaba el balón.

En el minuto 14, el defensor central Simón García le cometió una infracción a Messi al momento de que al argentino le lanzaron un pase aéreo.

García entró con fortaleza por detrás de Messi, quien terminó tendido en el césped del Atanasio Girardot.