El Manchester City no pasó del empate y perdió terreno en Premier

El inicio del nuevo año no fue el esperado para el Manchester City. En su visita al Stadium of Light, el equipo de Pep Guardiola firmó un empate sin goles que dejó más dudas que certezas y frenó una racha positiva en la Premier League.

City sin brillo y con terreno cedido en la tabla

El 0-0 ante Sunderland cortó la seguidilla de seis victorias consecutivas del Manchester City y le impidió recortar distancia con el Arsenal en la lucha por el liderato. Con el resultado, los citizen se mantienen segundos con 41 puntos, cuatro menos que los londinenses, que venían de golear al Aston Villa.

En el campo, el City mostró una versión apagada. Erling Haaland tuvo escasa participación y apenas contó con una ocasión clara, mientras que jugadores como Phil Foden y Rayan Cherki no lograron imponer su talento ante un Sunderland intenso y bien ordenado. Incluso un gol tempranero de Bernardo Silva fue anulado, en una de las pocas emociones para los visitantes.

Sunderland resiste y la jornada deja más empates

El conjunto recién ascendido volvió a hacerse fuerte en casa, donde sigue invicto en la temporada, y sumó un punto que lo mantiene séptimo con 29 unidades. El portero Roefs fue clave para sostener el empate, al igual que una defensa que neutralizó los intentos finales del City, incluso tras el regreso de Rodri en la segunda mitad luego de mes y medio de ausencia por lesión.

La jornada del 1 de enero también dejó otros tropiezos importantes. Liverpool igualó 0-0 con Leeds en Anfield en un partido sin claridad ofensiva, mientras que Crystal Palace, con Jéfferson Lerma, empató 1-1 ante Fulham y prolongó su racha irregular.

El 2026 comenzó con freno para el Manchester City, que no pasó de un empate gris y dejó escapar una oportunidad clave en la pelea por la cima de la Premier League. Mientras Sunderland celebró otro resultado sólido en casa, Guardiola y su equipo deberán ajustar rápidamente si no quieren que el Arsenal amplíe su ventaja en la carrera por el título.