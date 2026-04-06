El Manchester City se derrumba: jugador clave abandonará el equipo

Pese a que aún faltan algunas semanas para el fin de la temporada de fútbol en Europa, lo cierto es que varios clubes inician a moverse en el mercado de fichajes y ese es el caso del Manchester City.

Sin duda, el cuadro que dirige Pep Guardiola deberá iniciar la búsqueda de un nuevo jugador, esto ante la salida de Bernardo Silva, quien ha sido una de las piezas fundamentales del club en el mediocampo.

La noticia fue confirmada por el asistente de Pep Guardiola, Pep Lijnders, que atendió a los medios de comunicación tras el triunfo en los cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool.

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"Es un futbolista único que no puedes reemplazar porque no hay otro como él", dijo el holandés.

"Toda buena historia tiene un final y espero que disfrute estos últimos meses y que en estas seis semanas finales tenga una buena despedida".

El portugués llegó al Manchester City en el verano de 2017 procedente del Mónaco a cambio de 50 millones de euros y se convirtió en uno de los buques insignia del éxito reciente del mejor City de la historia, de la mano de un Guardiola que siempre le ha considerado uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.

Bernardo Silva es uno de los futbolistas más talentosos y versátiles del fútbol europeo en la actualidad. El mediocampista portugués se ha consolidado como una pieza clave en el Manchester City, destacándose por su inteligencia táctica, su capacidad para moverse entre líneas y su habilidad para asociarse en espacios reducidos. Su estilo de juego combina técnica, sacrificio defensivo y una visión que le permite influir en distintas zonas del campo.

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A lo largo de su carrera, Bernardo ha demostrado ser un jugador determinante en momentos importantes, tanto a nivel de clubes como con la Selección de Portugal. Su constancia y rendimiento lo han convertido en uno de los referentes del equipo, siendo clave en títulos recientes y en la competitividad del conjunto portugués en torneos internacionales.