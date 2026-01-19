El Manchester City se refuerza con figura de la Premier League

Sin duda, los últimos resultados no favorecen al Manchester City pues lo cierto es que el equipo ha perdido terreno en la Premier League por lo que se esperaba un movimiento del club en el mercado de invierno.

El Manchester City volvió a dejar en claro que su proyecto deportivo no entiende de medias tintas. La llegada de Marc Guéhi no solo responde a una necesidad futbolística en la zaga, sino que también marca un punto fuerte en el mercado.

Guéhi llegó al Manchester City desde Crystal Palace, equipo de la Premier League inglesa. La operación se cerró en enero de 2026 por una cifra aproximada de 20 millones de libras esterlinas

El elevado salario que percibirá refleja el valor que el club le asigna dentro del proyecto de Pep Guardiola, quien buscaba un defensor con capacidad para salir jugando, lectura defensiva y personalidad para asumir responsabilidades en partidos de máxima exigencia.

Para Guéhi, el desafío es mayúsculo. Pasar de ser líder en un equipo competitivo a competir por títulos en todas las competiciones exige un salto de jerarquía inmediato. Pero el respaldo económico y deportivo del City deja en evidencia que el club confía plenamente en que el central está listo para asumir ese rol.

Uno de los problemas recurrentes de esta temporada ha sido la falta de consistencia atrás, donde momentos de indecisión o desconcentración han costado puntos claves por lo que la llegada del jugador es más que determinante.

Sin duda, los próximos retos en Premier League serán clave para conocer como se vincula Marc Guéhi al equipo pues los dirigidos por Guardiola tienen un calendario ajustado ante los Wolves, Spurs y Liverpool.