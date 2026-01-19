El mediocampista James David Rodríguez mantiene en expectativa a todos su seguidores y a los de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que aún no define el equipo en el que jugará en la temporada 2026.

A pocos meses para la Copa del Mundo, se espera que James dé a conocer en próximas horas su nuevo destino, después de haber salido del Club León de México.

¿James Rodríguez jugaría en Atlético Nacional?

En medio de la incertidumbre por definir su futuro, en las últimas horas se filtrado que James Rodríguez contaría con una oferta para jugar en Atlético Nacional.









Sin embargo, en La Fm Más Fútbol se explicó el mediocampista todavía no tiene en su cabeza jugar en el Fútbol Profesional Colombiano.

Adicionalmente, se aclaró que James mantiene la idea de seguir su carrera en Estados Unidos, en donde tendría varios clubes interesados.

"No hay información sobre la posibilidad de que James llegue a Nacional, él tiene ofertas de entre 10 y 11 equipos", se afirmó.

Del mismo modo, se aseguró que James tiene en su cabeza una cifra para aceptar una propuesta, por lo que ya ha descartado opciones que no han cumplido con sus expectativas..