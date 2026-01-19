Mbappé envió mensaje tras la silbada en el Bernabéu

Inicia el cambio de panorama en el Real Madrid, pues el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa consiguió su primer triunfo bajo el mandato del exjugador del club ante el Levante en un juego lleno de polémica por los silbidos de la afición.

La clave del triunfo llegó en la segunda mitad. En el minuto 58, Kylian Mbappé transformó un penal otorgado tras una falta sobre él mismo, alcanzando así su 50º gol en LaLiga con el Real Madrid y desatando la primera alegría de la tarde para la hinchada blanca.

Raúl Asencio aumentó la ventaja con un cabezazo imparable, conectando un centro desde un córner y sellando el resultado definitivo de 2-0.

Ahora, una de las polémicas del juego se vivió en la tribuna y fue gracias a los silbidos de la afición a su propio equipo por los últimos resultados, pues lo cierto es que el Real Madrid perdió un título ante el Barcelona y viene de quedar eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete.

Pese a la molestia de la afición y la supuesta división del grupo, lo cierto es que Mbappé ha decidido salir a defender a Vinicius Jr tras el compromiso y los gritos del Bernabéu.

"Lo que no me gustó fue que si pitan a alguien debe ser a toda la plantilla. No se debe señalar solamente a un jugador. Lo hacemos mal como equipo y tenemos el carácter para cambiar esto. No pienso que el madridismo está en contra nuestra, está enfadado, pero estoy seguro de que volverá con nosotros", sentenció.

Ahora, el Real Madrid se prepara para enfrentar al Mónaco en el marco de la Champions League, un compromiso donde se espera un nuevo triunfo del cuadro 'merengue' que inicie a encaminar el proceso de Álvaro Arbeloa como mandamás frente al club.