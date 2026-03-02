El Minnesota de James fichó otro colombiano; viene de la Liga BetPlay

Luego de la confirmación oficial de la llegada de James Rodríguez al Minnesota United, el equipo estadounidense empezó a llamar la atención de los aficionados colombianos que siguen la trayectoria del capitán de la selección nacional.

El equipo dirigido por el neozelandés Cameron Knowles, quien decidió no darle minutos a James Rodríguez en el reciente partido ante Cincinnati por la fecha 2 de la MLS 2026, está muy cerca de ampliar la representación colombiana en su plantilla.

Lea también: Revelan por qué James no debutó con Minnesota

Otro colombiano se une a James Rodríguez en el Minnesota United

Se trata del extremo izquierdo Mauricio González, jugador chocoano de apenas 21 años que viene de jugar en el Deportes Tolima y que ahora tiene la oportunidad de emigrar al fútbol de los Estados Unidos para unirse al nuevo equipo de James Rodríguez y del otro colombiano Jefferson Díaz.

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el delantero colombiano viaja este lunes 2 de marzo a territorio estadounidense para concretar su llegada al Minnesota United luego de recibir su visa de trabajo.

Lea también Néstor Lorenzo la tiene clara: contó todo sobre el plan para el Mundial

Los números de Mauricio González, el nuevo fichaje del Minnesota United

El atacante surgió en las divisiones menores del Internacional de Palmira, que jugó el semestre pasado en el Deportes Tolima, logró anotar 5 goles y ofrecer tres asistencias en la Liga BetPlay 2025-II, demostrando el gran potencial goleador a su corta edad y en su primera experiencia en la primera división del fútbol colombiano.

Según datos del portal Transfermarkt, el extremo izquierdo firmará con el Minnesota United un extenso contrato que lo vincula con el club hasta junio de 2030, futbolista que actualmente está tasado en los 900 mil euros.

En otras noticias: Carlos Antonio Vélez reacciona a la suplencia de James en partido del Minnesota United