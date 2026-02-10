Siguen los problemas para Sencia: Nuevo Campín no estaría para el 2027

Los problemas para Sencia y el Nemesio Camacho continúan. Luego de lo acontecido con el gramado con el ‘Coloso’ de la 57, ahora todo parece indicar que la construcción del nuevo escenario deportivo no estaría para la fecha estipulada, lo que ha generado todo tipo de reacciones entre los entes de control de lo que será el complejo.

Desde que se inició el proyecto, se confirmó que el nuevo escenario deportivo de los bogotanos estaría para diciembre del 2027, acuerdo que tendría Sencia y el IDRD para que el complejo esté listo y pueda ser utilizado para las diferentes actividades que se han estipulado.

Sin embargo, todo parece indicar que los tiempos estipulados desde el inicio no se cumplirían y el complejo con el nuevo estadio no estaría para diciembre del 2027. La razón principal es que uno de los socios no estaría de acuerdo con los tiempos de construcción, además de tener otras razones para bajarse del proyecto.

El nuevo Campín no estaría para el 2027

Según dio a conocer Caracol Radio, la multinacional británica ERG International Group se estaría replanteando continuar en el proyecto, teniendo en cuenta que ha sido “imposible” llegar a un acuerdo de largo plazo en la construcción del escenario con Sencia.

Además, se conoció que otra de las razones por las que la multinacional estaría pensando seriamente bajarse del negocio es por la fecha estipulada para finalizar la obra. ERG considera que en la fecha es casi imposible entregar el proyecto, por lo que no estaría de acuerdo con que quede estipulado por escrito.

Por último, la multinacional estaría en desacuerdo por los cambios de accionistas, teniendo en cuenta que se conoció que Corficolombia entró en el negocio con un 51 % de participación, lo que ha generado incomodidad, pues no se pactaron las reglas desde un principio.

IDRD espera que el nuevo Campín esté en el 2027

Cabe mencionar que Daniel García, director del IDRD, ha reiterado en múltiples oportunidades que las obras del complejo El Campín iniciarían en marzo del 2026 y finalizarían en diciembre del 2027, por lo que pondría en aprietos a Sencia si no llega a cumplir el acuerdo con el Estado.