Sencia no cancelaría el concierto programado en El Campín

El estadio Nemesio Camacho sigue siendo tema de discusión durante los últimos días, teniendo en cuenta la fuerte polémica que se armó con Sencia (empresa encargada del estadio) y los entes de fútbol, quienes tuvieron que aplazar sus partidos por culpa del actual estado de la grama del ‘Coloso’ de la 57.

En días anteriores, se confirmó que los juegos entre Millonarios vs. Pereira, Santa Fe vs. Nacional y Fortaleza vs. América no se van a disputar como estaba programado por culpa del estado de la grama de El Campín, dejando así descansar el césped y recuperarlo para lo que serán los próximos meses.

Lea también [Video] Presidente de Santa Fe expuso a Sencia y reveló el cobro de millonarias cifras

Ante lo sucedido, Dimayor y los clubes afectados solicitaron a Sencia cancelar el concierto programado el 28 de febrero, dejando claro que todos tienen que hacer un esfuerzo para recuperar la grama del Estadio El Campín y dicho evento no ayudaría mucho para que el césped tenga una mejora importante.

Sencia no cancelaría el concierto en El Campín

A pesar de la solicitud de los entes mencionados, Sencia no tendría pensado cancelar el evento programado, pues así lo dio a conocer el CEO de Sencia, quien dejó claro que los tiempos que se dieron a conocer en un principio son los adecuados para recuperar la grama del estadio El Campín.

“El tema es más asociado al mes que necesita la cancha de El Campín. Los expertos nos han dicho que este proceso tenía que tomar el mes de diciembre, pero se ha tenido que ampliar; por eso hemos tomado la medida hasta el 27 de febrero. Creemos que con estas cuatro semanas se terminará el proceso de maduración de la grama”, aseguró Mauricio Hoyos.

Lea también Sencia está en jaque: la solicitud de Dimayor y Santa Fe para cuidar El Campín

Cabe mencionar que el concierto que está programado es pa’ gozar y cantar 2.0, el cual tendrá artistas como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Calibre 50, Álzate, entre otros. Además, la mayoría de la boletería ya se encuentra agotada.

Eduardo Méndez se fue con toda en contra de Sencia

Una de las personas que ha mostrado su preocupación por lo sucedido con Sencia es Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, quien dejó claro que el alquiler del estadio es muy costoso para que el club se vea afectado por culpa de los eventos culturales que se realizan en el ‘Coloso’ de la 57.

“Nosotros pagamos un arriendo muy importante, que es el 12,48 %, y a eso súmele usted el valor de 663 boletas que nos obligan a entregarles; que valen 112 millones esas boletas. Entonces, estamos pagando alto”, afirmó el presidente.