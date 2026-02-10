Vuelve la Liga BetPlay a El Campín: directivos del FPC inspeccionaron trabajos de Sencia

El estadio El Campín de Bogotá ha sido protagoniza de fuertes críticas en el inicio de la temporada 2026, teniendo en cuenta el mal estado del gramado ante el constante uso del escenario para los compromisos del Fútbol Profesional Colombiano y demás eventos permitidos por Sencia.

Teniendo en cuenta las fallas en el césped del escenario, la Dimayor tomó la decisión de no permitir el desarrollo de los partidos entre Santa Fe contra Nacional, Fortaleza contra América y Millonarios con Deportivo Pereira por la Liga BetPlay.

Ante esta situación, Sencia se sumó a la Dimayor y suspendió toda actividad diferente al fútbol hasta el 27 de febrero, con el objetivo de trabajar en la recuperación de la grama.

Inspección al estadio El Campín

Este martes 10 de febrero se dio a conocer que directivos de Independiente Santa Fe y Millonarios, junto a representantes de Sencia, inspeccionaron el gramado del estadio El Campín.

En la visita se evidenciaron los resultados de los trabajos llevados a cabo por Sencia y se dio el aval para que este miércoles 11 de febrero regrese el Fútbol Profesional Colombiano al escenario.

Se tiene previsto, entonces, que Millonarios reciba este miércoles 11 de febrero a Águilas Doradas en el estadio El Campín en partido válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay, que tendrá su pitazo inicial desde las 6:30 de la noche.

¿Qué pasará con los conciertos?

La administración del estadio El Campín por parte de Sencia ha causado polémica, ya que a pesar de que se anunció un trabajo especial y suspensión de eventos diferentes al fútbol hasta el 27 de febrero, se han generado críticas por no tomar una decisión por los conciertos.

Y es que para el 28 de febrero se tiene programado un concierto de música popular en el escenario, el cual podría poner en riesgo el gramado.