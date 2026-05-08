El partido de Junior vs Cerro Porteño se suspende a causa de los hinchas

La polémica en la Copa Libertadores no para a causa de los equipos colombianos que fueron protagonistas en la jornada que se llevó a cabo el jueves 7 de mayo, en donde dos de los encuentros en donde estuvieron presentes tuvieron que ser suspendidos por causa de los hinchas.

El primero de ellos fue el de Independiente Medellín vs Flamengo en el Estadio Atanasio Girardot, pero el cual si se tuvo que cancelar porque la situación se salió de las manos. Mientras que el de Junior fue detenido de manera parcial también por causa de los hinchas presentes en el Estadio Romelio Martínez.

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Partido de Junior vs Cerro Porteño suspendido parcialmente

Junior volvió a sumar minutos en la Copa Libertadores, esta vez en el marco de la fecha 4, cuando se enfrentaron a Cerro Porteño en condición de local, un duelo fundamental para volverse a meter en la lucha por la clasificación a la siguiente instancia o al menos a la Copa Sudamericana.

Sin embargo el conjunto visitante pegó primero y con un tempranero gol de Pablo Vegetti sobre el minuto 13 la situación se complicó en la casa del 'tiburón'.

Para el inicio de la segunda parte se vivió otro hecho polémico que obligó a la detención del compromiso a causa del uso de pirotecnia de sus hinchas durante el duelo ante Cerro Porteño en Paraguay.

Junior recibiría sanción por parte de Conmebol

Esta situación obligó a detener momentáneamente el partido y generó tensión dentro del escenario deportivo. Medios internacionales reportaron que los actos habrían sido organizados como una protesta de un sector de la hinchada contra la dirigencia del club y los recientes resultados deportivos.

Estas sanciones van desde los 5,000 dólares a los 100,000 dólares, pero habría que esperar la decisión que pueda tomar la Conmebol, si decide dejarle solo el castigo económico o manejaría otros métodos.