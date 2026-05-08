Problema para Lorenzo: dos bajas en Selección Colombia por 'inesperado' motivo antes del Mundial

Quedan apenas unos días para que Néstor Lorenzo lance la convocatoria provisional de cara al amistoso en el que Colombia se medirá contra Costa Rica el viernes 29 de mayo en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá como despedida antes de viajar a Estados Unidos y concentrar para el Mundial.

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Hay varios candidatos a componer esa lista como Juan Camilo Portilla, Álvaro Angulo, Jhojan Romaña, entre otros jugadores que, aunque no han estado en el proceso, podrían estar dentro de la convocatoria. Seguramente, podría citar a algunos futbolistas nuevos y descartarlos cuando llegue el 1 de junio cuando tendrán que entregar la lista oficial.

Además, podría utilizar a jugadores que convocó en la anterior Fecha FIFA ante Croacia y Francia y que no usó en esos partidos. Néstor Lorenzo tendrá que buscar alternativas en dos posiciones. Una es el lateral derecho en el que habitualmente está Daniel Muñoz y el otro, en el mediocampo de Jefferson Lerma, indiscutible titular.

LAS DOS BAJAS PARA ENFRENTAR A COSTA RICA EN LA DESPEDIDA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Como ha sido costumbre, Colombia se despide del país con un amistoso antes de viajar a Estados Unidos. Nuevamente, el Estadio El Campín acogerá ese duelo ante Costa Rica el 29 de mayo, pero, Néstor Lorenzo ya sabe que no podrá contar ni con Daniel Muñoz ni con Jefferson Lerma.

La idea es que la concentración empiece a mediados de mayo, y jugadores como James Rodríguez del Minnesota United ya lo sabe. La Premier League tendrá su último partido el 24 de mayo y las competencias internacionales siguen hasta el 30 de ese mismo mes.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma clasificaron a la final de la UEFA Conference League con el Crystal Palace con una influencia clara del lateral derecho en un centro que envió y que se desvió en un rival del Shakhtar para descolocar al portero y guiar la victoria y clasificación.

El partido ante el Rayo Vallecano en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania será el miércoles 27 de mayo. Seguramente, Daniel Muñoz será titular y Jefferson Lerma podría ser inicialista o tener minutos en el segundo tiempo en ese duelo frente los españoles que coronaría a los colombianos antes del Mundial.

Néstor Lorenzo ya sabe que no podrá contar con el lateral derecho ni con el volante de primera línea y habría que ver otras alternativas. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se unirían en Estados Unidos para afrontar el otro amistoso el 7 de junio frente a Jordania ya en San Diego.

LAS ALTERNATIVAS PARA SUPLIR A DANIEL MUÑOZ Y JEFFERSON LERMA

Con estas ausencias, Néstor Lorenzo tendrá que convocar a otros jugadores para tapar esas zonas. En la lateral derecha podría tener a Santiago Arias, recurrente convocado y sería el titular, además de la posibilidad de tener a Andrés Felipe Román, dependiendo de su nivel con Atlético Nacional.

En el mediocampo, habrá que ver si Néstor Lorenzo sigue convocando a Kevin Castaño que no la ha vuelto a ver en River Plate o si vuelve a llamar a Juan Camilo Portilla, Jorman Campuzano o a Jhon Solís de un excelente rendimiento en el Birmingham City hasta tal punto que ya suena para reforzar al Chelsea en la siguiente temporada.

Habrá que esperar las decisiones de Néstor Lorenzo ante estas ausencias notables de Daniel Muñoz y de Jefferson Lerma. Ambos regresarían para concentrar en Estados Unidos después de lo que pase con la Conference League que podría ser el tercer título de ambos en Crystal Palace, y el primero internacional.