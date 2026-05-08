Oficial: la decisión que tomó Conmebol con Medellín vs Flamengo

La Conmebol tomó una decisión oficial sobre el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la cuarta fecha del grupo A de la Copa Conmebol Libertadores 2026, luego de los graves incidentes ocurridos este jueves 7 de mayo en el estadio Atanasio Girardot.

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El compromiso apenas alcanzó a disputarse durante dos minutos antes de ser interrumpido por los desmanes protagonizados por aficionados del conjunto antioqueño, quienes realizaron protestas contra la dirigencia y los jugadores del club.

Durante esos primeros minutos se registraron cánticos, lanzamiento de objetos al terreno de juego y activación de pólvora dentro del estadio, situaciones que obligaron al árbitro venezolano Jesús Valenzuela a detener las acciones y enviar a los equipos a los camerinos.

Cancelado el Medellín vs Flamengo

Posteriormente, la Conmebol confirmó a través de sus canales oficiales, incluida su cuenta de X y la transmisión oficial del encuentro, que el partido fue CANCELADO de manera definitiva.

La decisión llamó la atención debido a que el término 'cancelado' tiene implicaciones distintas a una suspensión temporal, ya que significa que el compromiso no continuará ni será reanudado posteriormente.

Flamengo se quedará con los tres puntos

En consecuencia, todo apunta a que los tres puntos serán otorgados a Flamengo, aunque todavía se espera la resolución disciplinaria oficial por parte de los organismos competentes de la Conmebol.

La situación representa un golpe muy fuerte para Independiente Medellín, no solo desde lo deportivo sino también en el aspecto institucional, teniendo en cuenta que el equipo ya venía golpeado tras su reciente eliminación de la Liga BetPlay 2026-I.

Además, el cuadro antioqueño afrontaba este compromiso con cuatro puntos en la tabla del grupo A, por lo que una eventual derrota administrativa complicaría seriamente sus opciones de avanzar a los octavos de final de la Libertadores.

¿Cuándo se concoerán las sanciones de Conmebol a Medellín?

Ahora se espera que en las próximas horas la Conmebol haga oficiales las sanciones contra Independiente Medellín, las cuales podrían incluir multas económicas, suspensión de plaza e incluso castigos deportivos adicionales por los hechos ocurridos en el Atanasio Girardot.