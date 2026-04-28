Florentino Pérez tiene un plan para José Mourinho: viejo conocido llegaría al Real Madrid

Real Madrid no pasa un buen momento. La temporada que está por terminar los tiene muy lejos de sumar títulos, luego de quedar eliminados en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich, lejos del Barcelona que está por coronarse campeón de la Liga de España y una vergonzosa presentación en Copa del Rey.

Una cosa parece clara y es que Álvaro Arbeloa no continuará en el primer equipo del Real Madrid y sobre el papel, aparece la opción de José Mourinho.

La temporada del Real Madrid para el olvido

Lo que pintaba para ser una temporada de ensueño, con la llegada de Xabi Alonso, de la interna del equipo y un camino que andaba en Liga y Champions, sacando diferencia ante el Barcelona y sus rivales. Sin embargo, todo se fue al piso y llegaron rumores de desacuerdos de los jugadores, molestias y demás.

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El español salió del club y Álvaro Arbeloa asumió un difícil reto, que, por un momento, iba encaminado. Pese a esto, las cosas fueron a menos y no llegó el talento diferencial de sus figuras. Ahora, se habla de lo que será su nuevo estratega. Se trataría de José Mourinho.

José Mourinho, el elegido por Florentino Pérez para el Real Madrid

Real Madrid ya tuvo sus primeros acercamientos con Florentino Pérez, de acuerdo con información de Sergio Valentín. Sin embargo, no fue lo esperado y el portugués no creía que sea momento para regresar al Bernabéu.

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Sin embargo, el mismo Florentino Pérez habló con Jorge Mendes, su representante, para darle a entender su deseo y que hablaría con José Mourinho. Pese a tener la misma respuesta, el presidente del Real Madrid insistiría en tener una reunión personal, a la cual accedería el estratega.