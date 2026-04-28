Real Madrid se pronuncia tras triste fallecimiento de una leyenda del deporte

En las últimas horas, Real Madrid de España, considerado por muchos como el mejor equipo de la historia del deporte rey, se pronunció por el triste fallecimiento de una leyenda deportiva.



El conjunto ‘merengue’ lamenta la muerte del exjugador y entrenador de baloncesto José Manuel Monsalve Fernández, quien nació en Medina del Campo, España, un primero de enero de 1945.

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Pronunciamiento del Madrid

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Moncho Monsalve, una de las grandes leyendas del Real Madrid y del baloncesto español”, señaló el equipo.



“Moncho Monsalve defendió la camiseta del Real Madrid durante 4 temporadas, desde 1963 hasta 1967. En todo ese tiempo, ganó 9 títulos: 3 Copas de Europa, 3 Ligas y 3 Copas de España. Fue internacional con España en 61 ocasiones y logró la medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo de 1963”, añadió.

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Monsalve tenía 81 años

En territorio ibérico lamentan la partida de Moncho Monsalve. La prensa se ha pronunciado al respecto y muchas personalidades del mundo deportivo han realizado lo mismo.

“Después de terminar su carrera como jugador, tuvo una destacada trayectoria como entrenador de clubes y de selecciones nacionales. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos. Moncho Monsalve ha fallecido a los 81 años de edad. Descanse en paz”, sentenció Real Madrid.

Monsalve pertenecía al Hall of Fame

El pronunciamiento del Real Madrid suma más de 28 mil reproducciones. Se esperan en las próximas horas y días homenajes a la memoria de José Manuel Monsalve Fernández, quien fue ejemplo e ídolo para una gran cantidad de personas.



José Manuel Monsalve, cabe mencionar, desde el año 2024, hacía parte del Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto. Como entrenador, Fernández dirigió al FC Barcelona, CB Zaragoza, CB Murcia y otras escuadras más.