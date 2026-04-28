Florentino Pérez, presidente del Real Madrid de España, ya habría elegido al director técnico que quiere de cara a lo que será la próxima temporada. De esta manera, Álvaro Arbeloa no seguiría en el cargo.



El candidato de Florentino es José Mário dos Santos Mourinho, quien actualmente dirige al Benfica de Portugal, donde juega el mediocampista colombiano Richard Ríos, y que ya sabe lo que es estar a cargo del plantel profesional del Real Madrid.

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Mourinho es el candidato

“José Mourinho, candidato preferido de Florentino Pérez para convertirse en el próximo entrenador principal del Real Madrid. El apoyo no es unánime dentro de #RMFC, pero el presidente está impulsando el proceso, por lo que el de 63 años es un fuerte contendiente. Cláusula de rescisión de ~€3m en el acuerdo con el Benfica”, informó al respecto el periodista inglés David Ornstein, especializado en el mercado de fichajes.

Como bien menciona el comunicador a través de su cuenta oficial de X, el apoyo no es total para que Mourinho arribe de nuevo a la ‘casa blanca’. A pesar de ello, Florentino Pérez hará todo lo posible para que la gestión se lleve a cabo y termine en un final feliz para las partes.

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Florentino hará todo lo posible

Si la contratación se termina realizando, se haría oficial en medio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México o después de que finalice. Ya sería decisión neta del Real Madrid.



Florentino Pérez considera que José Mourinho es el director técnico ideal para dirigir a un Real Madrid que está necesitado de títulos y de un buen fútbol. Además, sabe muy bien lo que es manejar estrellas de talla mundial y un ejemplo de ello es el portugués Cristiano Ronaldo.

Días importantes

Los siguientes días y semanas serán más que claves para conocer si el proceso de contratación se encamina de una buena manera. Real Madrid, como bien se sabe, quedó eliminado de la Uefa Champions League en cuartos de final a manos del Bayern Múnich de Alemania.



A su vez, la liga de España está perfilada para que la gane FC Barcelona, su eterno rival. Muchos hinchas de la ‘casa blanca’ no ven la hora en la que finalice la actual temporada, que no fue buena.