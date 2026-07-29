El Real madrid recibe la mejor noticia antes del inicio de temporada

Sin duda, el Real Madrid busca volver al camino del éxito al que está acostumbrado y con el regreso de José Mourinho en el banquillo se espera que los títulos regresen a las vitrinas del cuadro blanco.

Ahora, a pocos días del inicio de la temporada, el club ha dado a conocer una noticia más que positiva y es que alcanzó en la pasada temporada un récord en ingresos que cualquier equipo envidiaría.

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Durante la junta directiva del martes 28 de julio se reveló que el club registró ingresos de 1.221 millones de euros, sin contar dinero proveniente de traspasos, lo que habla sobre los buenos manejos más allá del nivel deportivo.

Este histórico registro refleja el crecimiento económico de la entidad gracias a diferentes fuentes de ingresos, entre ellas la explotación comercial de la marca, los derechos audiovisuales, el rendimiento deportivo y el impacto que ha generado la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, que se ha convertido en un activo clave para incrementar la facturación.

El balance confirma la fortaleza financiera del conjunto blanco, que continúa consolidándose como una de las organizaciones deportivas más valiosas del mundo. Además de mantenerse competitivo en los principales torneos, el club ha logrado potenciar su modelo de negocio con eventos, patrocinios y nuevas líneas de ingresos.

Los fichajes del Real Madrid para el 2026/27

El Real Madrid volvió a sacudir el mercado de fichajes con una apuesta de peso para reforzar su plantilla. El conjunto blanco incorporó a Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries y Bernardo Silva, cuatro futbolistas consolidados en la élite europea que llegan con la misión de devolver al club a lo más alto del continente.

Primer triunfo en la era Mourinho

El Madrid continúa afinando detalles de cara al inicio de la temporada y volvió a responder con una victoria en su segundo partido de pretemporada. El conjunto blanco derrotó 4-1 al Leganés en Valdebebas, en un compromiso en el que mostró intensidad, buen ritmo ofensivo y varias conclusiones positivas para el cuerpo técnico.