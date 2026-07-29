Giordana y Pereira reaparecen con inesperada noticia para Millonarios

Millonarios vuelve a dar de qué hablar en el marco del semestre de clausura de la temporada 2026, no solo por una serie de malos resultados que han venido sumando con el pasar de las pruebas deportivas que se han venido presentando, sino también por la plantilla de jugadores.

Lea también Alerta en Millonarios tras posible salida importante jugador

El cuadro 'embajador' se reforzó de buena manera a lo largo del mercado de fichajes, pero las noticias en cuanto a la incorporación de jugadores no se detendría, ya que recientemente recibieron noticias desde el departamento médico sobre un regreso cercano de Juan Carlos Pereira y Santiago Giordana.

Giordana y Pereira volverían a jugar con Millonarios

El delantero de Argentina sufrió una rotura de ligamento anterior de la rodilla izquierda que lo obligó a someterse a una cirugía que lo ha dejado afuera de los terrenos de juego por varias semanas, pero todo parece indicar que su regreso estaría más cerca de los que se espera.

Desde Millonarios se tomó la decisión de no inscribir al futbolista para el primer semestre, por lo que no hizo parte de la plantilla profesional tampoco en Copa Sudamericana, pero ahora se dio a conocer que estaría presente y recuperado en un 100% para el mes de agosto, alcanzando a disputar los primeros partidos de la competencia.

Lea también Nacional pierde jugador por fractura que lo dejará afuera largo tiempo

Mientras que por el lado del experimentado mediocampista cartagenero sufrió una rotura del tendón de Aquiles en septiembre de 2025, lesión que tuvo un tiempo de recuperación más largo de lo que se esperaba, por lo que se habría hablado previamente de una salida del club.

Sin embargo, Fabián Bustos fue notificado con que en el mes de agosto Juan Carlos Pereira será evaluado para determinar si se le puede dar de alta para que regrese a entrenamientos y a jugar.

¿Cómo le fue a Giordana con Millonarios?

El delantero de 30 años ha tenido un paso bastante pobre por el cuadro 'embajador', ya que desde que llegó a inicios de la temporada 2024 ha tenido la oportunidad de jugar 79 partidos, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego en donde ha tenido la oportunidad de reportarse con 9 tantos y 4 asistencias.

Lea también Dayro Moreno se acerca a los 400 goles: tabla de goleadores históricos

¿Cómo le fue a Juan Carlos Pereira en Millonarios?

El experimentado volante de 33 años arribó al cuadro 'embajador' a inicios de la temporada 2020 y desde entonces ha tenido participaciones de amores y odios, peor lo cierto es que alcanzó la cifra de 207 partidos, más de 12.000 minutos en los que logró reportarse con gol en 18 oportunidades, marcar 10 asistencias y gritar campeón en tres oportunidades.