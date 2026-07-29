Papelón en Quindío vs Tolima: el árbitro 'se inventó' un penalti y sería sancionado

Deportes Quindío eliminó al Deportes Tolima en la fase 1B de la Copa BetPlay, pero el partido quedó marcado por una polémica decisión arbitral en los minutos finales del compromiso disputado en el estadio Centenario de Armenia.

El encuentro de ida había terminado 2-1 a favor del conjunto pijao. En la vuelta, Tolima defendió la ventaja global pese a jugar con nueve hombres tras las expulsiones del arquero Miguel Ortega y del delantero Jorge Cabezas Hurtado.

Cuando el marcador estaba 1-1 y Tolima avanzaba a los octavos de final, llegó la jugada que cambió el rumbo de la serie. El árbitro Ricardo Pabón sancionó un penalti por una supuesta mano de un defensor visitante.

Sin embargo, las repeticiones evidenciaron que quien tocó el balón con la mano fue el delantero del Deportes Quindío, por lo que la infracción fue mal sancionada.

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Al no contar VAR en esta fase de la Copa BetPlay y con el asistente ubicado al otro lado del campo, la decisión no pudo ser corregida. Pabón señaló el punto penal sin dudar y validó la acción.

José Lloreda convirtió el cobro en gol para decretar el 2-1 del partido y el 3-3 en el marcador global, enviando la definición a la tanda de penales.

Próximo rival de Deportes Quindío en la Copa BetPlay

Desde los doce pasos, Deportes Quindío fue el que clasificó, pues ganó 4-2 y se instaló en los octavos de final de la Copa BetPlay. Ahora, mientras Tolima sufre una eliminación un tanto injusta, el cuadro quindiano aguarda por Llaneros en octavos de final.

Habría sanción para el árbitro de Quindío vs Tolima

En cuanto al árbitro Ricardo Pabón, no se descarta una posible sanción por parte de la Comisión Arbitral, teniendo en cuenta que se trató de un error grave, que influyó en la eliminación de un equipo.