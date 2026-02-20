El regreso del "Cucho" revoluciona la delantera del Betis

Volvió a pisar el césped con el grupo, se le vio sonreír en los rondos y, de repente, el ambiente cambió. No hizo falta anuncio oficial ni grandes discursos: en Real Betis saben que su presencia modifica todo.

Después de más de un mes lejos de las canchas, Juan Camilo Hernández, el ‘Cucho’, vuelve a estar disponible. Y en un equipo que pelea arriba, recuperar a su hombre gol puede marcar la diferencia justo cuando la temporada entra en su tramo más exigente.

Un mes largo sin su goleador

La ausencia comenzó el 10 de enero, tras una molestia muscular sufrida frente al Real Oviedo. Desde entonces, el colombiano se perdió nueve compromisos, dejando al equipo sin su principal referencia ofensiva.

No es un dato menor: suma 10 goles en 23 partidos y lidera estadísticas internas como remates dentro del área y tantos que abren el marcador. Más que números, es el jugador que suele destrabar los encuentros cerrados.

Durante su baja, el Betis resistió. Entre LaLiga, Copa y torneos europeos, consiguió seis victorias y mantuvo su lugar en puestos internacionales. Pero el peso ofensivo se repartió y ningún delantero logró asumir del todo su rol.

Un dilema para Pellegrini

La buena noticia también trae preguntas. Manuel Pellegrini recupera a su goleador justo cuando Cédric Bakambu venía sumando minutos como titular e incluso respondió con gol.

Ahora el técnico chileno tendrá que elegir: mantener la continuidad del congolés o devolverle de inmediato el puesto al colombiano que cambió la dinámica del ataque durante la primera parte del curso.

Lo cierto es que el ‘Cucho’ ya entrena a la par y apunta a reaparecer frente al Rayo Vallecano. Un rival incómodo… y un escenario ideal para que el Betis recupere algo más que a un jugador: su sensación de peligro constante.

Porque a veces no hace falta un fichaje. Basta con que regrese el que ya sabía cómo resolverlo todo.