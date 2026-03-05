El TAS anunció dura sanción para Rodrigo Holgado por falsificación de documentos

El delantero argentino Rodrigo Holgado vuelve a quedar en el centro de la polémica internacional luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitiera una decisión operativa sobre el caso de presunta falsificación de documentos para representar a Selección de Malasia. El comunicado confirma sanciones para el atacante y para el defensor argentino Facundo Garcés, actualmente jugador del Deportivo Alavés.

Comunicación del TAS sobre Rodrigo Holgado

Según el documento del TAS, el Panel concluyó que “la infracción de falsificación de documentos de elegibilidad quedó establecida”, razón por la cual se mantuvo la sanción deportiva contra los futbolistas. El organismo también indicó que la medida de castigo fue considerada “razonable y proporcional” frente a la responsabilidad que habrían tenido en el caso.

Lea también Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y confirmó que denunciará penalmente

De acuerdo con el mismo comunicado, la sanción consiste en “12 meses de prohibición para disputar partidos”, aunque el tribunal aclaró que la medida no se extiende a todas las actividades relacionadas con el fútbol. Es decir, los jugadores podrán mantenerse vinculados a sus clubes -y entrenar- durante el tiempo de suspensión.

En ese sentido, el TAS precisó que, conforme al “Artículo 22 del FDC”, la sanción se limita únicamente a la participación en partidos oficiales. Por ello, el Panel determinó que “los jugadores pueden reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes durante el periodo de sanción”, pese a que no podrán competir.

El organismo también confirmó que las apelaciones presentadas por los futbolistas fueron “parcialmente aceptadas” y que las sanciones fueron “parcialmente modificadas”, un aspecto clave dentro del proceso. No obstante, el castigo principal se mantiene vigente.

En cuanto a los tiempos de la sanción, el comunicado establece que la prohibición de disputar encuentros “comienza hoy, 5 de marzo de 2026”, aunque reconoce el periodo ya cumplido “entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026”, que será descontado del castigo total.

La multa que tendrá que pagar Holgado por falsificar documentos

El documento también menciona que el TAS consideró “justificada y proporcional” la multa de 350.000 francos suizos impuesta a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM), en medio del escándalo que rodea el proceso de elegibilidad de los futbolistas implicados.

Finalmente, el TAS explicó que esta es “una decisión operativa (sin fundamentos)” y que el laudo completo será publicado más adelante. En ese documento se conocerán los argumentos detallados del fallo y, según aclaró el propio tribunal, “solo el texto utilizado en la decisión escrita será vinculante”, por lo que se esperan nuevas precisiones sobre el caso.

Balance de Rodrigo Holgado en la Selección de Malasia

Cabe recordar que Rodrigo Holgado, delantero de 30 años, disputó dos partidos con la Selección de Malasia y marcó un gol antes de que estallara la controversia. El atacante militó entre 2024 y 2025 en América de Cali y actualmente juega en Coquimbo Unido, equipo con el que alcanzó a sumar tres apariciones en la temporada 2026.