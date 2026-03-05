"Es injusto": Repetto, DT de Santa Fe, sobre la Copa Sudamericana

El director técnico de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, habló este jueves 5 de marzo en 'Planeta Fútbol', de RCN Radio y Win Sports, donde analizó diferentes temas relacionados con el fútbol colombiano, el rendimiento de su equipo y el formato de las competencias internacionales.

Lo que dijo Pablo Repetto en 'Planeta Fútbol'

Uno de los temas por los que fue consultado el entrenador uruguayo fue la serie en la que Millonarios FC eliminó a Atlético Nacional en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Frente a esa situación, Repetto evitó profundizar demasiado en el análisis del rival y respondió con cautela: “No me gusta mucho opinar sobre los rivales”.

Sin embargo, el técnico sí aprovechó la conversación para cuestionar el sistema de competencia del torneo continental, el cual enfrenta en su primera fase a clubes del mismo país en un partido único.

Sobre ese formato, Repetto fue claro en su postura al señalar que “es injusto el formato de Sudamericana”, ya que considera que limita las posibilidades deportivas de los equipos.

El entrenador argumentó que lo más adecuado sería que los enfrentamientos iniciales se dieran entre clubes de diferentes países y con partidos de ida y vuelta, lo cual —según su visión— ofrecería mayor equilibrio competitivo.

Repetto opinó sobre la nómina de Santa Fe

En cuanto a la actualidad de Independiente Santa Fe, el técnico explicó que el proceso pasa por ajustar algunos detalles en el funcionamiento del equipo durante el inicio de la temporada.

“Hay que acomodarse un poco a la nómina, uno tiene que adaptarse”, afirmó Repetto, aunque también reconoció que en buena medida conoce bien el plantel, teniendo en cuenta que él mismo participó en la conformación de la base del equipo para este semestre.

El estratega también se refirió a las características del fútbol colombiano en comparación con otras ligas en las que ha trabajado, destacando aspectos que influyen en el ritmo de los partidos.

Las críticas de Repetto a la Liga BetPlay

En ese sentido, comentó que “cada liga tiene su característica, y en Colombia pasa por la velocidad de los jugadores y su técnica”, factores que —según explicó— terminan marcando la dinámica del campeonato.

Finalmente, Repetto también hizo una observación sobre uno de los aspectos que, a su juicio, aún debe mejorar en la Liga BetPlay. “Hay muchos goles sobre el final y eso es algo que se debe mejorar para ser más competitivo”, concluyó el entrenador, dejando abierta una reflexión sobre el nivel de concentración y manejo de los partidos en el fútbol colombiano.