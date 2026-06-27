El técnico que llegaría a Tolima tras la salida de Lucas González a Nacional

Se calentó todo en el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano, ya que se definió una de las novelas más polémicas de la Liga Betplay y que involucraba justamente al cuerpo técnico de Atlético Nacional.

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El 'verde paisa' oficializó la salida de Diego Arias y un par de días después confirmó a Lucas González, una inesperada incorporación que dejó en shock a los hinchas del 'pijao', ya que el equipo quedó sin técnico en medio de la pretemporada, pero uno de los "as bajo la manga" que podría haber sería la contratación de Alberto Gamero.

Gamero podría volver a Tolima tras la salida de Lucas González a Nacional

Deportes Tolima sufrió un duro golpe en medio de la pretemporada y se despidió de Lucas González, un director técnico que venía haciendo las cosas bastante bien a nivel local e internacional, habiendo sido el único club que se mantiene con vida en la Copa Libertadores.

El conjunto tolimense también destacó en la Liga Betplay y logró llegar hasta las instancias finales de la competencia, respaldando el proyecto de Lucas González cada vez más.

Sin embargo, este buen momento del estratega bogotano también habría hecho que un club tan grande como Nacional se fijara en él y, posteriormente, que lo contratara.

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Ahora la incertidumbre es realmente grande para los hinchas de Tolima, ya que a mitad de la pretemporada se quedaron sin técnico y se avecina la disputa de tres trofeos.

Frente a esta situación, uno de los estrategas que estaría mejor posicionado a asumir el cargo sería Alberto Gamero, quien cuenta con amplia experiencia en el cargo, conoce al equipo y, más importante aún, no tiene club a su cargo en este momento.

¿Cómo le fue a Lucas González con Tolima?

El bogotano arribó al 'vinotinto y oro' tras su paso por Central Córdoba en Argentina y desde entonces tuvo la oportunidad de dirigir 63 oportunidades, dejando un historial de 31 victorias, 13 empates y 19 derrotas.