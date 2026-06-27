Oficial: Atlético Nacional presentó a su nuevo técnico

Atlético Nacional sorprendió de gran manera en el presente mercado de fichajes, ya que aunque no se han dado a conocer oficialmente los movimientos de la plantilla de jugadores, el cuerpo técnico ya se renovó y se hizo el anuncio oficial.

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El conjunto 'verdolaga' intentó persuadir a varios estrategas de gran categoría y finalmente le terminó entregando las riendas del equipo a nada más y nada menos que Lucas González, el estratega bogotano que deja su cargo en Deportes Tolima para asumir un nuevo reto con uno de los grandes del FPC.

Lucas González es nuevo director técnico de Nacional

Los hinchas del conjunto paisa finalmente pueden descansar tras los largos días de espera e incertidumbre con respecto a quién sería el nuevo director técnico del club, ya que no quedaron con buenas impresiones de Diego Arias.

Por un momento se llegaron a ilusionar con el regreso de un estratega como lo es Reinaldo Rueda, pero una serie de desacuerdos económicos y personales del entrenador no se habría llegado a ningún acuerdo.

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Sin embargo, la mesa directiva del 'verde paisa', encabezada por el presidente, Sebastián Arango, también tenía un "as bajo la manga" y presentó de manera oficial a Lucas González.

El estratega bogotano regresa a Nacional tras su paso por las divisiones menores en 2021, pero ahora asumirá el cargo del equipo de mayores con mucha más experiencia a nivel nacional e internacional, pero también con una idea de juego diferente con la que espera regresarle la gloria al club.

¿Cómo le fue a Lucas González con Tolima?

El bogotano arribó al 'vinotinto y oro' tras su paso por Central Córdoba en Argentina y desde entonces tuvo la oportunidad de dirigir 63 oportunidades, dejando un historial de 31 victorias, 13 empates y 19 derrotas.