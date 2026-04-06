Faustino Asprilla es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano. El Tino expuso su talento en territorio cafetero y en suelo internacional.



En uno de los clubes europeos en los que supo jugar el Tino, fue Parma de Italia, donde su talento hizo que dejara una huella importante. Asprilla es muy recordado por los aficionados de esta institución.

El Tino y Parma

En este club, el Tino compartió con Dino Baggio, quien recientemente le concedió una entrevista a As España. Baggio, en uno de los apartados de la charla, habló sobre el exjugador de la Selección Colombia.



Dino afirmó que Faustino Asprilla era único en su estilo de juego. El italiano elogió al colombiano por sus tremendas cualidades, pero a su vez, señaló que el nacido en Tuluá tenía un problema muy conocido.

Baggio habla del Tino

"No he jugado con talentos incompletos en mi vida. Sí, únicos en todo su ser. El Tino también. Era único en su estilo. Cuando tenía el día, era imposible de parar. Era blando, elástico, excesivo. Una rapidez caminando… No podías con él. Su problema era…", manifestó Baggio.



Dino aseveró, sin tapujos, que al Tino Asprilla le gustaban las fiestas de todo tipo. Señaló que cuando el colombiano estaba juicioso, en casa, hacía cosas extraordinarias, pero que todo cambiaba cuando iba a tierras cafeteras.

La fiesta

"Era colombiano, le gustaban los festejos de todo tipo… Ya sabes. Cuando estaba en casa, con su mujer, haciendo una vida regular… Llegaba el partido, y era el mejor del mundo. Cuando se marchaba a Colombia, nunca sabíamos si y cuándo volvería", expresó.



"Es una locura allí, dicen. Nosotros nos despedíamos de él para siempre cada vez que se marchaba, aunque siempre con las ganas, esperanza e ilusión de que volviera. Un mito. Luego, al regresar, lo hacía con algún golpe y necesitaba reposo. Unos días más", añadió.



Muchos fanáticos del Tino Asprilla afirman que si este hubiera mantenido una concentración absoluta a lo largo de su carrera, se hubiera convertido, en su momento, en el mejor del mundo.



Faustino Asprilla fue un jugador lírico. Además de vestir los colores del Parma de Italia, el colombiano hizo parte de las filas del Newcastle de Inglaterra, Palmeiras de Brasil, Universidad de Chile, entre otros más.









