Faustino Asprilla explota contra Nacional: "Yo, dentro de la cancha, salimos a trompadas"

Polémica por unas declaraciones del exdelantero de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, quien lanzó una dura crítica contra varios jugadores de Atlético Nacional tras la reciente derrota frente a Millonarios. En un análisis sin filtros, el referente verdolaga generó comentarios a favor y en contra en el entorno del club antioqueño.

Atlético Nacional es líder de la Liga y a falta de un juego es líder del campeonato local; sin embargo, las dos derrotas contra Millonarios, Sudamericana (eliminación) y Liga, lo dejan expuesto, especialmente a su entrenador.

Faustino explota con jugadores de Nacional: "Hay futbolistas insoportables que manejan el grupo"

Durante su intervención en su programa en Espn, Asprilla cuestionó abiertamente la actitud de algunos futbolistas del plantel, a quienes señaló de tener demasiada influencia dentro del grupo y de no responder en el terreno de juego. Según el exjugador, el técnico Diego Arias conoce la situación interna del equipo, pero no logró tomar decisiones de fondo para revertirla. “Hay futbolistas insoportables que manejan el grupo y corren menos que los demás”, afirmó con contundencia.

En ese sentido, el ‘Tino’ fue más allá al sugerir que el entrenador debió apartar a esos jugadores y apostar por otros con menor nombre, pero mayor compromiso: “Yo prefiero uno más limitado, pero que se mate en la cancha. Eso fue lo que hicimos nosotros cuando tuvimos la oportunidad”, recordó, apelando a su experiencia en procesos anteriores del fútbol colombiano.

Tinos, tras el partido contra Millonarios: "Dios mío, yo dentro de la cancha, le digo, pues, que conmigo, salimos a trompadas"

Asprilla también apuntó a lo que considera un exceso de comodidad en el entorno del equipo, mencionando factores externos que, a su juicio, influyen en el rendimiento: "Dios mío, que uno vivir en Medellín. Le pagan, yo no sé, el sueldo a mí no me importa, que pueden ganar lo que les dé la gana. Sí. Esto no les pagan, viven en Medellín. Eso está lleno de mujeres que sobran, votadas por todos lados. Los pelados se creen lo más bonitos, la camiseta nacional. gran problema".

Para el exdelantero, algunos jugadores se han acostumbrado a una zona de confort que termina afectando su competitividad.

Además, hizo énfasis en jugadas puntuales del partido, donde criticó la pasividad defensiva: "Lo menciono a Román porque es de todos. En el tercer gol. Dios mío, yo dentro de la cancha, le digo, pues, que conmigo, salimos a trompadas".

Las declaraciones de Asprilla reavivan el debate sobre el momento de Nacional, que atraviesa cuestionamientos tanto en resultados como en funcionamiento: "¿Cómo es posible que Román está acá el tipo de millonarios para la pelota, se cae? Se cae. Sebastián Valencia. se levanta, se acomoda, y Román, roncando todo el tiempo".