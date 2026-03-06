Tino Asprilla se fue con toda contra Nacional: “ Un equipo de barrio”

La derrota de Atlético Nacional contra Millonarios por la Copa Sudamericana sigue generando todo tipo de reacciones entre los seguidores y periodistas, quienes han analizado minuciosamente lo acontecido el pasado miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot.

Una de las personas que se mostró molesta por la actuación de algunos jugadores de Atlético Nacional y dio su opinión fue Faustino Asprilla, referente del cuadro verdolaga, que dejó una frase que se ha convertido en tendencia a nivel nacional y ha golpeado a algunos seguidores antioqueños.

“Nacional es un equipo de barrio”: Faustino Asprilla

En medio del debate que se hizo en ESPN sobre el juego de Copa Sudamericana, el exjugador de la Selección Colombia dejó claro que Atlético Nacional parece “un equipo de barrio”, teniendo en cuenta su esquema y forma de jugar que lo dejó por fuera del torneo internacional en el 2026.

Sin ninguna duda, la frase del referente antioqueño se convirtió en tendencia entre todos los seguidores, pues para el panelista, varios jugadores de Nacional no estuvieron a la altura de la historia y la jerarquía que tiene el club a nivel internacional, además de las desatenciones que hicieron que perdieran el compromiso.

Por otro lado, Faustino Asprilla aprovechó la oportunidad para felicitar a Millonarios y el trabajo de Fabián Bustos, que desde su llegada ha logrado levantar el equipo dentro del terreno de juego, logrando tener grandes resultados y dejando buenas sensaciones entre todos los aficionados.

“A Millonarios hay que felicitarlo, ganó su partido muy bien, nadie lo esperaba. Nacional dejó muchos espacios. Lo primero era correr más que Millonarios y no fue así”, afirmó el ‘Tino’.

Cabe mencionar que en los juegos que se ha enfrentado Millonarios vs. Nacional a nivel internacional, los azules han sido los grandes vencedores, pues en el 2007 lo eliminaron del torneo con un marcador global (2-3) y ahora, lo deja con las manos vacías tras un resultado tres goles a uno.

¿Atlético Nacional se quedará sin entrenador?

Tras la dolorosa derrota contra Millonarios, el futuro de Diego Arias, actual entrenador de Nacional, se encuentra en duda, pues varios rumores en las redes sociales informaron que el estratega estaría dispuesto a dar un paso al costado, pues la Sudamericana era el gran objetivo de la escuadra antioqueña.

Sin embargo, hasta el momento la junta directiva del club ha manifestado el apoyo total al entrenador, quien estará en el banquillo verdolaga para el juego contra Águilas Doradas el próximo sábado 7 de marzo.