Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

El trofeo de la Copa del Mundo llega a Colombia: fechas y cómo verlo

El trofeo del Mundial de la FIFA cumple con una gira internacional.
Daniel Zabala
Trofeo de la Copa del Mundo
Trofeo de la Copa del Mundo // AFP

Cada vez falta menos para que arranque la Copa del Mundo de 2026 y en la previa del partido inaugural entre México contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el trofeo ha iniciado una importante gira por todo el planeta.

La preocupación de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia a 140 días para el Mundial

Lea también

La preocupación de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia a 140 días para el Mundial

El trofeo de la Copa del Mundo estará en Colombia

Este miércoles 21 de enero se dio a conocer en el programa La Fm Más Fútbol que el trofeo del Mundial 2026 estará en Colombia los días 15 y 16 de febrero.

Según se explicó, los aficionaos colombianos podrán ver y tomarse fotos con el trofeo el día 16 de febrero, el cual estará en el Gran Salón de Corferias.

Para poder asistir al evento, los seguidores del fútbol en general tendrán tres opciones para estar lo más cerca posible al trofeo.

En primer lugar, las personas interesadas deberán inscribirse en el siguiente link: inscripción al tour del trofeo del Mundial

Mundial 2026 tendría nuevas normas arbitrales en el VAR: ¿En qué consiste?

Lea también

Mundial 2026 tendría nuevas normas arbitrales en el VAR: ¿En qué consiste?

En caso de no cumplir con la inscripción, los aficionados del fútbol se podrán acercar a Corferias el 16 de febrero y según disponibilidad tendrán acceso al trofeo.

Finalmente, la última opción es la de acercarse a las campañas de activación de los patrocinadores de la Copa del Mundo de la FIFA.


En esta nota

Mundial 2026 Copa Mundial de la FIFA Copa del Mundo Federación Colombiana de Fútbol