Cada vez falta menos para que arranque la Copa del Mundo de 2026 y en la previa del partido inaugural entre México contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el trofeo ha iniciado una importante gira por todo el planeta.

Lea también La preocupación de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia a 140 días para el Mundial

El trofeo de la Copa del Mundo estará en Colombia

Este miércoles 21 de enero se dio a conocer en el programa La Fm Más Fútbol que el trofeo del Mundial 2026 estará en Colombia los días 15 y 16 de febrero.

Según se explicó, los aficionaos colombianos podrán ver y tomarse fotos con el trofeo el día 16 de febrero, el cual estará en el Gran Salón de Corferias.

Para poder asistir al evento, los seguidores del fútbol en general tendrán tres opciones para estar lo más cerca posible al trofeo.

En primer lugar, las personas interesadas deberán inscribirse en el siguiente link: inscripción al tour del trofeo del Mundial

En caso de no cumplir con la inscripción, los aficionados del fútbol se podrán acercar a Corferias el 16 de febrero y según disponibilidad tendrán acceso al trofeo.

Finalmente, la última opción es la de acercarse a las campañas de activación de los patrocinadores de la Copa del Mundo de la FIFA.



