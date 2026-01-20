La preocupación de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia a 140 días para el Mundial

Cada vez falta menos para que se dispute la Copa del Mundo 2026 que tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá. Después de realizarse el sorteo, la Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K y deberá enfrentar a Portugal, Uzbekistán y a un seleccionado que llegará desde el repechaje intercontinental (Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo).

A pesar de que en la actualidad jugadores como Luis Fernando Díaz, Luis Javier Suárez, Jhon Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Jader Durán entre otros, cuentan con una destacada regularidad en sus clubes, hay otro grupo de futbolistas que ha despertado preocupación en los seguidores de la Selección Colombia y posiblemente en el entrenador Néstor Lorenzo.

Preocupación de Néstor Lorenzo en la Selección para el Mundial

Y es que a 140 días para el inicio del Mundial, hay algunos futbolistas que han sufrido problemas físicas, mientras que otros han quedado relegados a la suplencia.

Sin embargo, los casos que más preocuparían serían los de los jugadores que todavía no tienen equipo para disputar la temporada 2026.

Se trata del lateral derecho Santiago Arias y el mediocampista James David Rodríguez.

Arias aún no ha encontrado club para jugar la temporada 2026, después de salir del Bahía de Brasil, institución con la que no renovó contrato.

De igual manera, James no define su nuevo equipo, tras terminar su contrato con el Club León de México.

Sobre el capitán del equipo nacional se han conocido versiones de varias instituciones que lo pretenden, pero todo iría encaminado a que se sumaría a un equipo de la MLS que comenzará la temporada en febrero.

Finalmente, en el entorno de la Selección Colombia se analiza la situación de Jhon Lucumí, Richard Ríos y Juan Camilo 'cucho' Hernández, que han sufrido lesiones en sus clubes.