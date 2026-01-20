Mundial 2026 tendría nuevas normas arbitrales en el VAR: ¿En qué consiste?

Ya falta poco menos de cinco meses para que ruede el balón en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y, sin duda alguna, uno de los problemas más grandes que ya está dando de qué hablar es nada más ni nada menos que algunas decisiones arbitrales que ha dejado en entredicho la participación de algunos jueces centrales.

Por ejemplo, el arranque de la Liga BetPlay en 2026 fue turbulenta en temas arbitrales por la expulsión de Gustavo Torres, jugador del Pereira ante Llaneros y un penal que los audios del VAR terminaron afirmando que no debió haberse señalado como pena máxima. Además, en la Copa de África también hubo polémicas y esto haría que la FIFA tome las decisiones pertinentes para mejorar el trabajo de los árbitros para el Mundial.

Este martes 20 de enero se llevó a cabo una reunión convocada por la International Football Association Board (IFAB) que estaría buscando revolucionar el arbitraje para este 2026 con miras claramente a la Copa del Mundo que se acerca en Estados Unidos, Canadá y México.

Las nuevas decisiones buscarían ponerle más justicia al fútbol como las expulsiones por segunda amarilla, o la designación de tiros de esquina que a veces son ignoradas por los jueces arbitrales y que ahora se podrían ver por el VAR.

LAS NUEVAS DECISIONES QUE ADOPTAN PARA MEJORAR EL VAR EN EL MUNDIAL

En La FM Más Fútbol, Eduardo Luis comentó que, “se metería dentro del VAR la revisión de la segunda amarilla”, esa amonestación que puede ser injusta y que puede llevar a una tarjeta roja es una de las principales cosas que apuestan a cambiar. Normalmente, esas acciones son muy minuciosas con las decisiones arbitrales y nunca ha habido algo que pueda corregir o darle la mano al juez.

La video asistencia arbitral llegó para darle más justicia al fútbol. El uso de la tecnología revisa en estos momentos la expulsión directa, penal, anulaciones de goles por una falta o por fuera de lugar y en el caso de que se equivoque de identidad a la hora de poner una amarilla o expulsión.

Además del tema de la segunda amarilla, Eduardo Luis señaló, “van a meterse en los tiros de esquina, es decir, no era tiro de esquina, sino que era saque de meta. El VAR anuncie sin revisión que no es tiro de esquina, sino que es un saque de meta”, pues, en varias ocasiones, cuando hay un córner que no debe ser señalado, inmediatamente llega el gol y es lo que se quiere mejorar.

También buscan que no haya tantas interrupciones en los cobros de saque de banda y de saques de meta. Se espera que cada arquero o jugador que haga este tipo de lanzamientos tenga un máximo de tiempo para ejecutarlo, y, en el caso de sustituciones, dispondrán de diez segundos para salir del campo de juego, lo mismo con los futbolistas que reciban asistencia médica, todavía con el tiempo de duración por definir.

Estas decisiones podrían darse en el Mundial de 2026 a la espera de la confirmación de la FIFA. Se espera que, a lo largo de estos meses, la IFAB lleve a cabo nuevas reuniones para definir en qué momento entrarán a regir estas nuevas normas que preparan para mejorar el nivel arbitral y del VAR.