La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, se encuentra de visita por lationoamérica, en México, aseguró que el fútbol femenino "crece cada día más", porque existe "una apuesta firme" por él.

Premiada por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) como la mejor deportista femenina de 2025, Bonmatí ha afirmado en un encuentro telemático con los medios de comunicación que no se plantea salir del Barcelona, pero que nunca se sabe qué puede pasar en el futuro, al ser preguntada si jugaría en el fútbol mexicano.

"Tengo contrato con el Barça, llevo 14 años aquí y no me planteo salir. El futuro es incierto, nadie sabe qué va a pasar mañana. Nunca digas nunca. Lo que puedo decir es que tengo contrato", aseguró.

"Me tomo este tiempo para estar relajada y recuperar energía, disfrutar de mi vida fuera del campo"

Bonmatí aseguró que su recuperación avanza "según los plazos" y que espera volver "en dos meses y medio más o menos", si bien ha matizado que no hay "una fecha exacta" para su regreso.

"Cuando sufres una lesión grave parece que tienes que estar hundido, pero para mí fue al revés, señal de muchos años de carga física y mental. Soy la jugadora con más partidos en los últimos años. Me he tomado la lesión como un alto en el camino para tomar energía y fuerzas para volver mejor", ha explicado la jugadora.

"Mi objetivo en 2026 es recuperarme bien y volver mejor que antes. Se trata de ver cómo evoluciona la lesión, estoy bien. Me tomo este tiempo para estar relajada y recuperar energía, disfrutar de mi vida fuera del campo. La carrera de un deportista es intensa, no tienes tiempo para parar el cuerpo ni la mente. Es duro", ha asegurado.

Elogios de Aitana Bonmatí a la colombiana Linda Caicedo

Preguntada por la colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo, la centrocampista del Barça ha respondido que es "una jugadora excepcional que tiene unas muy buenas capacidades", pero ha señalado que "no hay que poner presión" en una futbolista que aún es "joven".

La mejor jugadora del mundo, que se recupera de la fractura del peroné que sufrió a finales de noviembre, aseguró que la lesión más grave de su carrera, "no fue una catástrofe, sino un respiro" para ella.

Bonmatí concluyó diciendo que al ser un modelo a seguir para las nuevas generaciones no siente "una presión" sino "una responsabilidad", puesto que "en el pasado era imposible" que una futbolista tuviera su impacto social.

"Soy una afortunada por haber vivido el crecimiento del fútbol femenino. Siento que con mi voz puedo llegar a mucha gente. Intento ayudar siempre a los colectivos que lo necesitan", ha comentado la jugadora del Barça, quien ha valorado que "era necesario que los niños y las niñas tuvieran referentes femeninos".





EFE