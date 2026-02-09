Elogios de Kompany a la 'creatividad caótica' de Lucho Díaz

Luego del descomunal encuentro que tuvo Luis Díaz contra el Hoffenheim por la Bundesliga, el delantero colombiano ha recibido cualquier cantidad de halagos y cumplidos por cuenta de su rendimiento, tres goles y dos acciones que terminaron en gol lo dejaron con una calificación, que roza la perfección.

Lea también Comenzó el plan de contingencia para el césped de El Campín

El encuentro dejó a Luis Díaz en el foco de los flashes, el artillero colombiano suma una nueva marca que lo asciende en la tabla de goleadores del campeonato alemán. Su destreza ha sido motivo de elogios de Michael Olise, Harry Kane, Serge Gnabry, y del mismo Jamal Musiala.

Aparte de los jugadores, los dirigentes también se han mostrado fascinados con la efectividad y la magia a la hora de jugar con el Bayern. El Director Deportivo, Christoph Freund; Max Eberlm, Miembro de la Junta Deportiva y Jan-Christian Dreesen, CEO/Director General han asegurado en repetidas oportunidades que el colombiano es la máxima contratación en el mercado de verano, tras sacárselo al Liverpool.

Ahora el entrenador Vincen Kompany trató de exaltar las habilidades de su pupilo: “tiene como una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente, trata de pasar por sobre el jugador rival”.

Kompany y sus halagos a Lucho: “Crees que tal vez el ataque terminó y de repente estás en una situación"

Kompany, como ex jugador, hizo un paralelo de lo que puede llegar a sentir un futbolista al enfrentar a Lucho Díaz: “Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima, crees que es el momento ideal para quitarle la pelota y en ese momento de repente da un paso extra o cambia de dirección. Y eso exactamente es lo que pasa en la fase final con Lucho”.

