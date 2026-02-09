'Vainazo' de Leonel Álvarez por rueda de prensa fallida: "hay que tener un respeto"

Polémica por la rueda de prensa del entrenador Leonel Álvarez, luego de enfrentar a Deportivo Pasto en condición de visitantes, el equipo santandereano quedó 0-0; sin embargo, al final del encuentro el técnico local decidió adelantarse al momento del reconocido entrenador leopardo.

Leonel Álvarez perdió su turno: Jonathan Risueño, tuvo una polémica rueda de prensa, con varios momentos tensos,

El entrenador Local, Jonathan Risueño, tuvo una polémica rueda de prensa, con varios momentos tensos, en donde se veía que estaba inconforme, con el rendimiento, con el resultado, y sobre todo, con algunas preguntas que le hicieron en la atención a la prensa.

La razón estuvo directamente relacionada con Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto, el estratega evadió los protocolos y acudió antes de tiempo a la rueda de prensa, sin respetar el orden establecido ni la presencia previa de su colega.

Esta irrupción intempestiva derivó en una conferencia cargada de tensión, en la que Risueño se enfrentó verbalmente con periodistas locales, situación que terminó por alterar por completo la logística prevista para la atención a medios.

Leonel decidió no volver a la atención a medios ante la irrupción en el orden del estratega local

Leonel Álvarez no pudo asistir a la rueda de prensa, aparentemente porque la delegación del Bucaramanga debía abandonar el estadio cuanto antes, lo que impidió cualquier posibilidad de reprogramar su comparecencia.

Por su parte, Atlético Bucaramanga no pudo dar su rueda de prensa, ante la falta de comunicación que hubo, Leonel decidió no volver a la atención a medios ante la irrupción en el orden del estratega local.

“Primero íbamos nosotros y ahí hay que tener un respeto, no solo con los rivales, cuando van a Bucaramanga, sino cuando a uno le toca por fuera, porque irrespetaron el orden que es primero el visitante”.