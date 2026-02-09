Comenzó el plan de contingencia para el césped de El Campín

Luego de la crisis que obligó a que se suspendieran los partidos en El Campin, el IDRD, realiza seguimiento al mantenimiento del escenario, específicamente la grama del estadio, la cual esta semana, tiene un proceso específico para su recuperación, un plan de contingencia.

El estadio Nemesio Camacho sigue siendo tema de discusión durante los últimos días, teniendo en cuenta la fuerte polémica que se armó con Sencia (empresa encargada del estadio) y los entes de fútbol, quienes tuvieron que aplazar sus partidos por culpa del actual estado de la grama del ‘Coloso’ de la 57.

Lea también Luis Díaz se acerca a Falcao: Atención al récord que podría romper

Los compromisos entre Millonarios vs. Pereira, Santa Fe vs. Nacional y Fortaleza vs. América no se disputaron como estaba programado por culpa del estado de la grama de El Campín, dejando así descansar el césped y recuperarlo para lo que serán los próximos meses.

Dimayor y los clubes afectados solicitaron a Sencia cancelar el concierto programado el 28 de febrero

Dimayor y los clubes afectados solicitaron a Sencia cancelar el concierto programado el 28 de febrero, dejando claro que todos tienen que hacer un esfuerzo para recuperar la grama del Estadio El Campín y dicho evento no ayudaría mucho para que el césped tenga una mejora importante.

A pesar de la solicitud de los entes mencionados, Sencia no tendría pensado cancelar el evento programado, el concierto programado “pa’ gozar y cantar 2.0”, el cual tendrá artistas como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Calibre 50, Álzate, entre otros.

El proyecto tiene varias voces en contra: los daños a la cancha tienen 'en la mira' a Sencia

El proyecto tiene cada día más peros para su realización, Juan Jiménez, director para Latinoamérica de ERG International Group, socios del proyecto, le dijo a Valora Analitik que “generaba muchísimas dudas y muchísimos escalofríos”.

El director aseguró que la llegada de las empresas Sarmiento Angulo abrieron una puerta para sentarse a dialogar sobre el futuro de la concesión: “Esperamos prontamente tener las novedades al respecto”. Eso sí, dejó claro que, tras este cambio accionario, “nuestro interés ha cambiado y estamos replanteando nuestro interés en continuar con el proyecto”.

Lea también Oficial: Jhon Jader Durán tiene nuevo club tras dejar Fenerbahce

Este lunes el periodista Alexis Rodríguez aseguró que se lleva a cabo el plan de contingencia para recuperar el césped de El Campín: Recambios de grama, micro recambios, fertilización y abonado para acelerar la germinación, colocación de lámparas de calor, la realización de perforaciones técnicas para que el agua baje a la subbase y tubos de drenaje con mayor eficiencia.