Idilio de Lucho Díaz en el Bayern: los elogios a Kane y Olise no se hicieron esperar

Luis Díaz tuvo una fantástica entrevista a Sky Sports en la que reveló lo feliz que se siente en el primer año de adaptación con el equipo de Múnich: “Cuando el FC Bayern me contactó, supe desde el primer momento que quería dar este paso. Me llenó de orgullo porque conocía el club desde hacía mucho tiempo y sabía qué esperar”.

El colombiano tiene unas cifras increíbles, 19 anotaciones y se posiciona como el segundo killer de toda la Bundesliga: “Fue una buena decisión: una decisión para un equipo increíble y fantástico. Y cuando llegas a un lugar nuevo, naturalmente quieres dar lo mejor de ti y sentirte cómodo. Ser feliz es lo más importante para un jugador y su familia. Venir aquí fue la decisión correcta”.

Vincent Kompany ha hecho una fantástica campaña para recuperar el cetro en Alemania: “Sabía que me uniría a un grupo de futbolistas increíblemente bueno y a un club con una infraestructura excelente y un campo de entrenamiento fantástico. No tenía ninguna duda al respecto”.

El Guajiro reveló cual ha sido el mayor conflicto tras s llegada a Baviera: “Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda el idioma... pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool. Así que el FC Bayern depositó su confianza en mí, y estoy intentando corresponderles en el campo".

Los elogios para su tridente: Junto a Harry Kane y Michel Olise van por los registro de Suárez, Neymar y Messi

El colombiano no para de halagar a su compañero Harry Kane: “Harry, por ejemplo, lo hace todo de maravilla. Me ha sorprendido mucho. Lo he visto jugar en Inglaterra porque hemos jugado varias veces contra el Tottenham. Pero una cosa es verlo en el otro equipo, y otra muy distinta es compartir el vestuario con él y estar en el campo de entrenamiento con él todos los días... y ver cómo trabaja para nosotros como equipo, cómo se mueve, cómo retrocede constantemente, cómo exige el balón y, por supuesto, cómo marca goles. Es una máquina. Realmente lo hace todo bien. Estoy muy orgulloso de formar parte de este ataque".

El guajiro no paró con los elogios para Kane, también destacó a Michel: “Michael te destroza en el uno contra uno; tiene un talento técnico increíble y marca la diferencia. Es un tipo tranquilo. En el campo, es muy comunicativo”.

El delantero de la Selección Colombia no se guardó nada: “Ayuda mucho, presta atención a muchos detalles e incluso dice cosas como: 'Oye, defendamos así'. Estos son los detalles que te ayudan a crecer como futbolista y te hacen sentir cómodo. De nuevo: es increíble jugar con jugadores así".