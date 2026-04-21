Elogios de Thiago al Bayern por el fichaje de Luis Díaz: "han dado en el clavo"

Luis Díaz es uno de los futbolistas más sonados del momento, sus regates y gambetas lo dejan expuesto ante el mundo futbolero; por supuesto que su actualidad en el Bayern Múnich es una pantalla para que se conozcan las condiciones del guajiro.

Uno de sus viejos y más recordados compañeros en la Premier League, Thiago Alcántara, habló para la televisión alemana y destacó el 'junte' de Lucho y el Bayern

Liverpool sigue extrañando a Luis Díaz: Thiago destaca la incorporación del Bayern

El colombiano tiene opciones de consagrarse con tres títulos esta temporada, el jugador zurdo descresta con su habilidad, y con Kompany se ha vuelto fundamental. Los bávaros levantaron la Bundesliga, les resta la Copa de Alemania y la Champions League.

Por ahora, el equipo bávaro se encuentra en las semifinales de ambos campeonatos, tendrá que vencer al Leverkusen y tendrá que derrotar al PSG, para meterse en la final de ambos torneos.

El jugador colombiano ha explotado los diarios en Inglaterra, Liverpool lo dejó ir por el proyecto deportivo que tenía el club, que por esta temporada se olvidó de levantar títulos bajo el mando de Arne Slot.

Thiago habla de Lucho Díaz: "Lo conozco de Liverpool. Es un jugador fantástico y una persona fantástica"

Lea también Última decisión con la lesión de Falcao: ya se conoce tiempo de incapacidad

Tras su afamado paso por los ‘reds’, el colombiano dejó huella, entre la afición, que extraña sus goles, ante el cuerpo técnico que lo encontraba desequilibrante en el ataque, pero especialmente entre sus compañeros, con quien dejó huella por el carisma que tiene, como ser humano.

Al ser entrevistado por la actualidad del equipo alemán, en Sky Sports Alemania le sacaron unas palabras al referente Thiago Alcántara, con paso por el Barcelona, el Liverpool y el Bayern Munich, donde compartió incluso con James Rodríguez.

"El Bayern está disputando una temporada espectacular. Creo que con la incorporación de Luis v Lo conozco de Liverpool. Es un jugador fantástico y una persona fantástica. Y por supuesto, Vinnie también está haciendo un gran trabajo como entrenador. El grupo es fantástico: una mezcla muy buena de jugadores con experiencia y jóvenes. Es un placer verlos jugar", aseguró el ex futbolista español.